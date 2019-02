SMARTCANE, la canne intelligente qui veille sur son utilisateur

« Le patient devient son propre témoin grâce à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA) »

C’est la première canne de marche connectée intégrant une assistance familiale, élaborée comme une véritable aide à la personne, qui permet de rassurer l’utilisateur en cas de défaillance, et notamment une situation de détresse ou une chute et qui permet d’alerter les proches. La Smartcanea été développée par le spécialiste français de la canne de prestige, l’entreprise Auvergnate Fayet® et une statup originaire de Saint Etienne (Loire), laquelle a développé une compétence forte autour de l’objet connecté, de l’intelligence artificielle et de l’analyse de la donnée.Ce projet mené conjointement par les deux entreprises, fait suite à une enquête de l’ONDRP ( Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales), lancée en 2015 et intitulée « Cadre de Vie et de Sécurité ». On y apprend notamment que les seniors sont intéressée par des systèmes connectés permettant de signaler plus rapidement un problème (73 %), se rassurer et rassurer ses proches. Cette même enquête soulignait que la chute était une cause de mortalité importante au sein de cette population. Ainsi, 30 % des personnes de plus de 65 ans chutait au moins une fois par an.», explique Vincent Gauchard, co-fondateur de Nov’in «».L’entreprise familiale et artisanale Fayet®, dont la réputation n’est plus à faire auprès de ceux qui recherchent une canne de bonne facture, a répondu au challenge consciente qu’il était important de faire évoluer sa gamme. «», précise Cédric Dauduit, co-gérant de Cannes Fayet®.Pour réussir leur objet connecté et faire en sorte qu’il offre une solution sûre, simple et ergonomique aux personnes souhaitant conserver une autonomie au quotidien, les deux entreprises ont fait appel au cabinet de design Pineau & Le Porcher. L’objectif était de pouvoir proposer une canne ayant une bonne prise en main, solide et équilibrée, dans laquelle devait s’intégrer le boitier électronique permettant d’effectuer les appels en cas de problème, le tout en respectant la signature des la maison Fayet®.Contrat rempli, l’objet désormais de haute technologie est à la fois beau et utile. La canne intelligente , intègre le dispositif « Dring », un concentré d’intelligence artificielle développé par Nov’in. Cette technologie, permet, à l’aide de capteurs de mouvements et des algorithmes, de déceler les situations anormales, ( chute, activité anormale, alerte), et de les transmettre aux proches et aidants. « Dring » est un véritable service d’assistance à la localisation, complet et intuitif, facile a utiliser et qui assure une veille permanente, 24h/24, avec appels vocaux ou sms en cas d’alerte, via les quatre opérateurs français de télécommunication. La sélection du meilleur réseau téléphonique disponible se fait automatiquement. Si la canne est vendue 129 € (prix de vente conseillé), l’abonnement au service « Dring », coutera 19,90 € (offre spéciale) avec un dépôt de garantie de 69 €.», témoigne Thomas Célarier, Chef de service Gériatrie et Gérontologie Clinique au CHU de Saint-Étienne, lequel a été amené à tester la Smartcaneauprès de patients présentant quelques difficultés motrices. «». Le praticien souligne également le poids, la discrétion et l’autonomie d’environ 3 semaines, «».Convaincu que l’IA apportera un soutien efficace des soignants et de la famille, pour une meilleur prise en charge des patients, Thomas Célarier souhaite que ce type d’objet connecté puisse détecter la dégradation de l’autonomie d’un patient, dépister sa réduction de motricité et également les chutes. «».En 2017, la Smartcanea remporté le prix international « CES Innovation Award », au Consumer Electronics Show de Las Vegas.