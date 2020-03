SMILE doit entrer dans le concret selon Laurent Prétrot, conseiller régional des Pays-de-la-Loire

Laurent Prétrot et la collectivité ligérienne comptent sur la mise en oeuvre du Territoire Intelligent de la métropole angevine , en cours de développement, pour concrétiser des actions en matière de distribution énergétique. D'où sa présence lors de la Connected Week au cours de laquelle il était largement question du Territoire Intelligent Angevin «».L’élu ligérien a rappelé la position de la cité du Roi René sur le plan de l’IoT, «». «».Et de poursuivre : «».Lauréat d’un appel à projet national, SMILE (SMart Ideas to Link Energies) c’est à dire « Idées intelligentes pour relier les énergies » est un projet collaboratif bi-régional déployé sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire.Lancé officiellement au printemps 2016, le projet SMILE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la transition énergétique et de la croissance verte au niveau régional et national. La feuille de route régionale Transition énergétique adoptée par la collectivité ligérienne, fin 2016 intègre une action spécifique sur le déploiement de SMILE.: accompagner et soutenir le déploiement d’une série de grands projets industriels régionaux en lien avec les smart grids (systèmes énergétiques intelligents) dans une optique de valorisation des compétences à l’échelle européenne et mondiale. L’objectif des smart grids est d’obtenir une meilleure adéquation entre la production d’électricité renouvelable et sa consommation d’une part et la mise en place de plateformes de gestion des flux de données (internet de l’énergie), d’autre part. (source site web SMILE