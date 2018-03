Sécurité Routière : avec Sammy éclatez-vous en toute sécurité

Suite à de tristes expériences en lien direct avec la sécurité routière, nous avons eu l'idée de créer Sammy, une application gratuite, ludique et sécurisante qui s'appuie notre vécu, pour les jeunes qui utilisent leur voiture pour aller faire la fête », expliquent Julien Béliard et Maxime Nivot, 20 ans, les fondateurs de cette application pour smartphone. Le premier étudie le commerce et le management international à l'Esiame de Cholet (49) et le second est étudiant en deuxième année à l’Université d’Économie et de Gestion d’Angers. Passionnés de nouvelles technologies, il sont animés par la même envie : « changer la vision de la sécurité routière en la rendant plus conviviale et plus festive ».



Le principe de Sammy est assez simple. Disponible sur IOS et Android, cette application permet de faire élire Sam, le capitaine de soirée qui s'engage à rester sobre, parmi un groupe d'amis préalablement inscrits via les réseaux sociaux et de le récompenser grâce à des offres commerciales. Lors d'une soirée arrosée, les personnes présentent pourront choisir leur Sam parmi la liste des inscrits ou le tirer au sort en faisant tourner la roulette.



C'est qui Sam ? c'est une campagne française contre l'alcool au volant, ciblant les jeunes conducteurs avec le slogan « celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ». Cette campagne a été lancée pour les fêtes de fin d'année 2005. Sam et un personnage affublé d'une grosse tête qui reste sobre et ramène ses amis à la maison, en toute sécurité. La campagne se poursuit depuis, mais Julien et Maxime lui ont donné un bon coup de jeune avec leur application.



« Pour mettre en valeur cette bonne action, nous avons développé un algorithme basé sur la note moyenne du Sam, le nombre de fois où il a été élu et plusieurs autres variables. Celui-ci permet de déterminer un ratio multiplicateur des crédits reçus lors de la soirée », expliquent les deux jeunes développeurs d'application.



A chaque action, le Sam identifié recevra des points de la part des personnes qu'il raccompagne. Il pourra accumuler ces points pour choisir l'offre qu'il souhaite chez les partenaires de l'application. Il pourra choisir un repas dans un fast-food, des articles de sports, des places de cinéma, ... selon les partenaires qui soutiennent l'initiative de Julien et Maxime.



Depuis la sortie de cette application ludique et sécurisante, les deux étudiants accumulent les prix. Le 22 février 2017 leur projet a été récompensé par le Jury du Digiprize, organisé par l'ESSCA (École supérieure des sciences commerciales d'Angers). Ce concours a pour vocation de récompenser les idées digitales des jeunes entrepreneurs ayant entre 17 et 25 ans. Gagnants du Grand Prix de la 4e édition, les deux étudiants ont pu partir pendant 10 jours à San Fransciso, à la rencontre des entreprises américaines de la Silicon Valley.



Le 11 Mai 2017 ils ont obtenu un « digiSchool HYPE Awards » à Paris. « Nous avions 5 minutes afin d’expliquer le concept et le fonctionnement de l’application », expliquent Julien et Maxime. Environ 180 personnes étaient présentes durant la soirée. « Nous sommes heureux d’avoir séduit le jury et d’avoir pu remporter ce nouveau concours ». Cette soirée était organisée par l'école Digischool avec à la clef une belle campagne de communication offerte par la radio NRJ. L'application est également soutenue par la Sécurité Routière.



Pour en savoir plus : http://applisammy.fr/