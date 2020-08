Smart Buildings Alliance for Smart Cities : de l’hôpital numérique au Smart Hospital

Pour répondre aux spécificités de l’écosystème hospitalier, plus comparable aux contraintes d’un site industriel que tertiaire en matière de process et des machines spécifiques à ce secteur, la Commission Smart Hospital, fédérée au sein de la SBA, a conçu un outil sectoriel dédié : il s’agit d’une « matrice servicielle » qui recense l’ensemble des acteurs et des usagers de l’hôpital ainsi que leurs besoins, classés par catégories, auxquels correspondent des usages spécifiques.



L’outil, collaboratif, est conçu pour servir de base d’échange et de réflexion dès le début d’un projet de rénovation ou de construction en vue d’aider les décideurs, conducteurs d’opérations et ingénieurs chefs de projet depuis la conception jusqu’à la réalisation de leur projet d’hôpital intelligent. Ainsi l’équipe du projet hospitalier s’assure que le projet reflète bien les attendus stratégiques de l’établissement. Les acteurs de la construction hospitalière pourront y faire correspondre une offre de services, déployable à partir de solutions ou de famille de solutions technologiques et numériques adéquates, avec pour objectif la mise en place d’un label (R2S for Care) pour l’hôpital de demain.



« En définissant les prérequis en termes techniques, d’infrastructures et de services, ce cadre de référence a pour ambition d’aider les concepteurs et les ingénieurs à déployer la stratégie numérique dans l’établissement de santé », affirme la SBA. « Cette contribution trouvera toute sa pertinence dans les investissements en cours et à venir, pour mettre le numérique au service de la santé de tous, dans la dynamique portée par MaSanté 2022 et le Ségur de la santé ».