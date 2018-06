Smartphoners, l’application qui vous incite à ne pas téléphoner au volant

Chacun le sait, l’utilisation d’un téléphone mobile au volant, que ce soit pour téléphoner ou envoyer un message, présente un risque majeur. Et pourtant, malgré les systèmes main libre intégrés ou intégrables au véhicule, la possibilité de passage en mode avion afin de rendre toute connexion au réseau téléphonique impossible ou les paramétrages systèmes qui bloquent les téléphones dès lors que l’appareil reconnaît un déplacement en voiture, les conducteurs sont encore nombreux à saisir leur téléphone pour appeler, répondre ou composer un message.



Selon les statistiques de la Sécurité Routière, un accident corporel sur dix est dû à une conversation téléphonique au volant, le conducteur perdant toute concentration pendant qu’il converse, au risque de ne pas maitriser son véhicule en cas de problème inopiné. Et le risque est multiplié par 23 lorsque le conducteur envoie un SMS en conduisant. Et tout ceci malgré les sanctions lourdes appliquées par la police et la gendarmerie, lesquels peuvent repérer un conducteur utilisant son téléphone lors des contrôles de vitesse avec avec un radar type jumelle laser.



C’est parce qu’elle a failli être heurtée par un camion sur l’autoroute, alors qu’elle était distraite au téléphone, qu’Olimpia Bolla, une entrepreneuse de Rome (Italie) a pris conscience de la gravité de la situation et a décidé de se lancer dans le développement de « Smartphoners », une application qui incite les conducteurs à ne pas utiliser leur téléphone pendant qu’ils conduisent. Et qui, par la même occasion, les récompense pour leur conduite responsable.



Lancée d’abord en Italie, en 2016, en collaboration avec la société NEXT ADV, une agence digitale italienne, l’application qui est soutenue par l’ACI (Automobile Club d'Italie), l’ANAS (Société nationale autonome des routes) l’AIFVS (l’Association italienne des familles de victimes de la route) et la World Road Association a déjà conquis plus de 30 000 automobilistes italiens. Grace à un partenariat avec Samsung Italie, l'application est désormais intégrée dans le nouveau smartwatch GEAR 3. Enfin, Smartphoners vient également de conclure un accord avec l’UNASCA (l’Association des écoles de conduite italienne) afin de présenter et de faire adopter l’application lors des cours de conduite auprès des futurs conducteurs.