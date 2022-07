Sobriété énergétique : France Urbaine attend des actes de la part du Gouvernement

« C’est une question de crédibilité aux yeux des Françaises et des Français »

Le 28 juillet dernier, France Urbaine, représentée par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, président de la Métropole Rouen Normandie et co-président de la commission « Transition écologique » de l’association de collectivités territoriales, a participé à la première réunion du groupe de travail « collectivités territoriales » sur la sobriété énergétique. Cette réunion était organisée en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe BÉCHU, de la ministre de la Transition énergétique, Agnès PANNIER-RUNACHER, et de la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Caroline CAYEUX.», rappelle l’association France Urbaine.Mais pour que ce plan soit efficace, «», poursuit l’association.Lors de cette réunion, France Urbaine a appelé le Gouvernement à reconnaître le rôle et les actions des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique et pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.Si les élus locaux sont associés de fait à la démarche de sobriété, pour réduire en premier lieu leurs dépenses, ce mouvement de terrain en matière de rénovation des bâtiments, mais aussi de production d’énergie, doit être facilité et amplifié. «», ajoute France UrbainePar leur proximité avec les consommateurs locaux et leurs usages, ainsi qu’avec les acteurs du secteur, les villes, agglomérations et métropoles sont les plus à même de mener la transition énergétique de manière juste et optimale. Pour l’association de collectivités, il est nécessaire de changer le pilotage des politiques énergétiques. «», a précisé France Urbaine aux ministres présents, en rappelant qu’il est impératif de «».Si la Première ministre a appelé chaque citoyen à fournir des efforts en matière de sobriété énergétique, ces derniers agiront à leur niveau si l’État, les organisations publiques et les grandes entreprises montrent l’exemple. «», martèle l’association.La sobriété énergétique indispensable à la réduction de l’impact climatique des activités de chacun, doit, selon les élus territoriaux, passer par la prise en compte de enjeux de justice sociale. Nous ne sommes pas tous égaux devant le réchauffement climatique, certains ont la possibilité de changer leurs habitudes et leur consommation, d’autres sont contraints par leurs revenus. «», souligne France Urbaine.Si aujourd’hui les collectivités locales, en prise directe avec les citoyens, sont capables de faire preuve d’agilité, d’innovation et de responsabilité en proposant des solutions pour faire face au gaspillage énergétique, elles attendent désormais des actes, et pas seulement des paroles, du Gouvernement en place.», conclut France Urbaine.