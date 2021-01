Tech For Cities : Vers la troisième révolution des villes et territoires

Plateforme de networking installée sein du Consumer Electronics Show (CES) pour la 5e année, le Village Francophone qui permet aux entreprises présentes à Las Vegas (Nevada) de partager points de vue et expérience sur le plus grand rendez-vous de l’électronique grand-public de la planète, ainsi que les innovations qui vont dessiner la ville de demain, aura lieu, tout comme le CES, en mode digital.Le 12 janvier prochain de 14h15 à 1630, les conférences « Tech For Cities », organisées habituellement dans ce village unique qui regroupe une dizaine de pays francophones et de plusieurs villes, auront lieu en digital, sur une plateforme optimisée pour l’occasion. 9 experts charismatiques de la ville intelligente, dont Reynald Werquin, le directeur de publication de notre web magazine, avec Benoît Balmana, Directeur général de l’écosystème d’innovation québécois – IVEO, Emmanuel François, Président - Smart Buildings AllianceFlorent Boithias, Pilote de la mission Villes et territoires intelligents – CEREMA, Alice Guehennec, Directrice Groupe du Numérique et des Systèmes d'Information – SAUR, Emmanuel Jean, Directeur Délégué Programme numérique – ENEDIS, Philippe Nadeau, Directeur général - DigiHub de Shawinigan, Jérémie Nestel, Directeur du Territoire Intelligent et de l'Innovation - Coordinateur Tech4Cities - NEVERS AGGLOMERATION et Baptiste Rongier, Directeur Conseil – EMOTIC évoqueront les «», annoncent les organisateurs du Village Francophone. A la manière d’un pitch pour les startups, ces experts auront 3 minutes et 3 slides, pour présenter 3 tendances majeures dans leurs domaines d’expertise. De leur côté les maires des villes qui participent, dont Nevers et sa jumelle canadienne Shawinigan, organisateurs du Sommet des villes médianes (SIIViM), auront 3 minutes pour présenter d’inspirants retour d’expérience qui illustrent ces tendances.Pour les maires et les organisateurs, «Pour ces derniers il est donc important que les choix de modernisation de la cité se fassent en repensant fondamentalement les modèles et modes de vie en société. «».», précise Emmanuel François, cofondateur et président de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities, invité de ce rendez-vous digital. Ce dernier relève que depuis quelques années nous assistons progressivement à une mutation majeures des activités humaines, le numérique remettant en cause les fondamentaux même de l’organisation de notre société.», poursuit Emmanuel François.