Téléconsultation : Docavenue s’intéresse aux officines

Lancée en 2018, par la startup éponyme, la plateforme de consultation en ligne Docavenue est développée et hébergée par Cegedim, un poids lourd de la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et de la conception de logiciels destinés aux professionnels de santé et de l’assurance, son principal actionnaire. En un peu plus d’un an, Docavenue qui poursuit sa croissance, rend possible la téléconsultation à grande échelle, puisqu’elle compte 500 médecins téléconsultants. Ce succès la conduit à se tourner désormais vers les officines des pharmaciens, en proposant une offre complémentaire.



« Face aux difficultés d’accès aux soins primaires, l’officine, acteur clé du monde de la santé, prend une place de plus en plus importante au sein d’un réseau médical de proximité », expliqueJean Von Polier, Directeur Téléconsultation en Officine. « Son rôle évolue, vers toujours plus d’accompagnement pour les patients. Avec notre offre de téléconsultation, nous souhaitons soutenir cette évolution, en dotant les pharmacies d’un outil simple et fonctionnel, adapté à leurs contraintes ».



Docavenue, propose une solution clé en main, conforme au cadre réglementaire du Ministère de la Santé. Suite à l’avenant 15 de la convention pharmaceutique en date du 4 avril 2012, qui organise les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, la téléconsultation peut être effectuée dans l’officine, assistée par un pharmacien.



Réalisée par visioconférence, dans un local garantissant la confidentialité des échanges et l’intimité du patient, le pharmacien met à disposition un plateau technique comprenant un oxymètre, un tensiomètre, un stéthoscope connecté et un otoscope connecté.

Prenant en compte cette règlementation, Docavenue, propose une solution globale, comprenant une application web et des instruments connectés, distribués par Smart Rx. Filiale du Groupe Cegedim, Smart Rxest éditeur de logiciels de gestion d’officine et développe des services pour la pharmacie depuis plus de 30 ans. Forte de son expérience, elle équipe aujourd’hui une officine sur trois en France.