Télémédecine : il est urgent de passer à la vitesse supérieure

Ayons enfin l’audace de « cette révolution du soigner »

Auditionnée le 2 mai dernier par la commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable du Sénat sur les réponses apportées par la Télémédecine aux déserts médicaux dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 », Ghislaine Alajouanine, Présidente du Haut Conseil Français de la Télésanté et de l’Académie Francophone de Télémédecine et d’e-Santé tire la sonnette d’alarme et appelle à une mobilisation immédiate et générale pour déployer sans plus attendre la télémédecine sur les territoires.Les chiffres sont là. Avec plus de 8 millions de personnes touchées, 11 300 communes concernées et 192 zones en danger, les français ne sont plus égaux en matière de santé. Et pour Ghislaine Alajouanine il est même innaceptable qu’un pays considéré comme la sixième puissance du monde, ne soit pas capable de faire en sorte que des personnes malades ne puissent pas avoir une réponse à leur problème en moins de 20 minutes. Pour cette dernière il a même non assistance à territoires en danger, et notamment les zones rurales dont certaines sont éloignées de grands centres urbains.», s’enflamme Ghislaine Alajouanine.Pour cette dernière, la télémédecine fonctionne et a déjà démontré toute son efficacité et tous ses potentiels, permettant même de réaliser de subtensielles économies. «», poursuit la présidente, laquelle considère qu’il n’y a même plus de barrière technologique, mais plutôt de volonté politique, de méthodes, de mise en œuvre et d’organisation.10 ans ont passé, depuis la loi Hôpital Patients Santé et Territoires, avant que la téléconsultation fasse son entrée dans le droit commun et soit remboursée. «», appuie la président. «». En six mois, 8000 téléconsultations ont été réalisées dans le cdre du parcours de soin coordonné remboursées par l’Assurance Maladie. «», s’insurge Ghislaine Alajouanine . De leur côté, les plateformes téléconsultation mises en place par les mutuelles ou par des structures privées totalisent plus de 100.000 téléconsultations.Pour la président du Haut Conseil, «». En effet, comment respecter le parcours de soin coordonné quand il n’y plus de médecin traitant ? «».Et de poursuvire : «». C’était d’ailleurs l’une des orientations du plan « Ma Santé 2022 » comme tient à le rappeler Ghislaine Alajouanine : «».Pour cette dernière, le politiques doivent s’impliquer et les élus terroriaux doivent en être les premiers acteurs. «».Plus que jamais la télésurveillance doit et peut aujourd’hui prendre toute sa place dans les nouvelles organisations santé. «», lance la présidente qui considère qu’il faut lancer un véritable plans Marshall, une mobilisation générale, pour une prise en charge médicale digne d’un pays comme la France.», conclut Ghislaine Alajouanine. «Source : The Connected Mag