Tour de France : des organisateurs engagés dans la mobilité électrique

Introduire des véhicules à faible impact environnemental dans la Grande Boucle, l’histoire n’est pas nouvelle, pour Amaury Sports Organisation, l’organisateur du Tour et ses partenaires automobiles. Cela faisait plusieurs années que les équipes organisatrices planchent sur le sujet.Conscientes du problème environnemental que génère la Grande Boucle, les équipes d’ASO ont déployé, depuis plusieurs années, un plan d’action portant sur plusieurs points : gestion des déchets, restauration, collecte des bidons, retrait des plastiques, protection de la biodiversité… mais aussi la mobilité. ASO fait d’ailleurs partie des signataires de la charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs d’événements à l’horizon 2024-2025. Soutenus par le Ministère en charge des sports, cette initiative tend à bouleverser la conception des grands sportifs en France.En matière de mobilité, l’édition 2020 a fait l’objet de plusieurs tests pour l’organisation, ses partenaires et sponsors, avec notamment des véhicules de test roulant au GPL ou au GNV, mais aussi des hybrides rechargeables ou tout électriques.Si les cyclistes engagés dans la compétition ont un faible impact environnemental, il n’en est pas de même pour les véhicules d’assistance qui les accompagnent. Pendant des années, les voitures et camions de l’imposante caravanes roulaient à l’essence et au gasoil. Depuis l’an dernier la plupart des véhicules et notamment ceux fournis par le constructeur automobile tchèque Škoda , roulent à l’électrique.Partenaire majeur de la Grande Boucle depuis 2004 et jusqu’en 2023 au moins, Škoda intègre l’événement en tant que fournisseur des voitures officielles de toute l’organisation d’A.S.O., dont la voiture rouge du directeur de course Christian Prudhomme. Depuis 2020 ce dernier roule, sur certaines étapes, avec un Enyaq iV rouge, le véhicule électrique phare de la marque tchèque. Comme l’an dernier ce sont au total, ce sont plus de 250 véhicules Škoda (Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq, Kamiq et Enyaq) qui vont parcourir le Tour de France entre le Danemark et Paris.