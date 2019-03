Tourisme InnovationLab : vers un tourisme qui prend en compte l'art de vivre

« Aujourd’hui on revient beaucoup du tourisme de masse, les touristes veulent personnaliser leur séjour et prendre le temps ».

inoubliables

Le tourisme qui nous pousse à quitter notre lieu de vie pour aller en découvrir d’autres, à proximité ou à l’autre bout du monde, doit-il se réinventer pour maintenir un marché fragilisé par les difficultés économiques de certains de nos concitoyens ou proposer de nouvelles expériences qui répondent à une demande qui évolue avec son temps ? C’était tout l’enjeu de la troisième édition des, organisée le 21 mars dernier, au Centre d’Affaires Terra Botanica, par le volet « Innovation » du dispositif « Angers TourismLab (*) », accélérateur d’innovation de la filière touristique en Pays de la Loire.», explique Aude Ducroquet, en présentant les rencontres de l’innovation touristique. ( voir interview vidéo ) «».Les points forts du Tourisme InnovationLab, l'une des composantes d'Angers TourismLab, «», ajoute Aude Ducroquet. «».Plusieurs de ces jeunes pousses accompagnées par Angers TourismLab étaient présentes lors de cette 3édition des Rencontres de l’innovation touristique. Dequi conçoit des expériences sonores immersives qui s’appuie sur les objets connectés, en passant parqui propose des visites ludiques et interactives de sites touristiques à partir d’un smartphone ou tablette,, agence de voyage qui propose de faire découvrir la région ouest de manière authentique,qui conçoit et réalise des jeux de pistes assistés par le numérique pour une visite plus ludique,qui collecte et diffuse des tranches de vie d’habitants d’un territoire par les autochtones, à destination de ceux qui le visitent, ou encore, une plateforme qui propose des menus gourmands préparés par les artisans locaux, et qui permettent d’apprécier un site par sa gastronomie ouqui surveille les avis clients des acteurs touristiques, une vingtaine de statups de l’e-tourisme et du slow Tourisme ont pu présenter leur projets et ses avancées.Cette journée qui comprenait des conférences et ateliers de travail et d'échange, était aussi l’occasion de lancer le second appel à candidature national : «», avec cette année l’intégration de la gastronomie. Les candidats retenus seront accompagnés pendant 12 mois. Les étudiants entrepreneurs, porteurs de projets et jeunes pousses ont jusqu’au 3 juin pour envoyer leur dossier, sous forme numérique.», confirme Aude Ducroquet. Donc pas de vraie révolution dans le domaine mais plutôt une utilisation des technologies digitales pour offrir des services améliorés, qui tiennent compte des modes de vie, des disponibilités et des souhaits de voyageurs de plus en plus à la recherche d’authentique. Des projets qui s’appuient beaucoup sur les objets technologiques, tels les smartphones et autres tablettes. Mais pas seulement.», ajoute Aude Ducroquet.Avec une vie professionnelle intense, toujours en mode compétition et en hyper-connexion, les vacances ne se vivent plus de la même façon. Elles sont plus courtes, plus échelonnées dans le temps et doivent permettre de vraiment souffler, de prendre le temps de vivre. «».La région des Pays de la Loire, toute en douceur et nuances, qui s’articule autour du dernier fleuve sauvage d’Europe, est propice à ces nouveaux modes de tourisme, plus en phase avec la nature, le terroir et les hommes. La Loire à Vélo dont le succès ne se dément pas, en est le plus bel exemple. A charge de ces jeunes pousses de proposer des applications et services qui permettront de pénétrer le territoire en profondeur et favoriser la relation avec ceux qui le font vivre au quotidien. Relation humaine entre ceux qui habitent un territoire et ceux qui le visitent, le tourisme ne se réinvente pas, il utilise les technologies et services de proximité pour faire vivre à tout un chacun des expériences