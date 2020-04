Transdev développe une nouvelle offre de conseil en mobilité à la Réunion

Cela fait plus de trente années que «», déclare l’opérateur international de transport. Croyant en la force de l'ancrage territorial et s'attachant à participer à leur développement économique, l’entreprise intervient en accompagnement des collectivités, en assistance auprès des sociétés d'économie mixte et des entreprises locales pour améliorer les transports locaux.C’est dans ce cadre que l’opérateur a développé un partenariat avec des entreprises locales intervenant sur les réseaux de transport urbain, interurbain et scolaire à La Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. «», selon l’opérateur.Mais Transdev Outre-Mer intervient aussi en assistance technique auprès des collectivités et de ses partenaires dans de nombreux domaines : ressources humaines, finances, méthodes et exploitation, marketing et communication...Pour améliorer le service rendu à ses partenaires, l'entreprise souhaite développer, en qualité de conseil, une nouvelle prestation d'assistance à l'optimisation automatique de tournées (notamment dans le cadre de l'amélioration des services de transport scolaire). Pour cela l’opérateur était à la recherche solution fiable, efficace et surtout innovante. Elle s’est tournée vers le logiciel PTV Route Optimiser Cloud , un outil dont la puissance des algorithmes est reconnue.Outil d’une grande souplesse fonctionnelle, Basé sur une cartographie professionnelle PTV Route Optimiser Cloud permet de planifier et optimiser les tournées, tout en prenant les éventuelles restrictions avec pour résultante de calculer plus précisément les coûts de transports en gardant la main sur la dépense. L’avantage indéniable de cette solution est la possibilité de comparer différents scénarios de planification et de retenir celui qui est le plus approprié en termes de temps et de coût.