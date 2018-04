Transition énergétique : CoWatt organise la production locale d’énergie en mode collaboratif

» ont lancé fin Février, aux personnes potentiellement intéressées, les animateurs de l’Atelier Citoyen, un collectif installé sur le territoire de la commune nouvelle de Brissac-Loire-Aubance, au sud d’Angers (Maine-et-Loire). «».Pour le collectif, déjà très impliqué dans des actions de protection de l’environnement, comme le broyage de végétaux, il s’agissait de recenser les personnes susceptibles de partager le toit de leur habitation pour l’installation de panneaux photovoltaïques en mode partagé. Une sorte de « cotoiturage ». Fin mars ils étaient trente à se montrer intéressés et neuf ont déjà proposé leur toit.La société citoyenne d’énergie solaire Cowatt a été créée en septembre 2017 à Nantes, par les associations ligériennes Alisée et Elise , deux structures de sensibilisation à la maitrise de l'énergie et à l’environnement. Cette initiative qui vise à relocaliser la production d’énergie, repose sur un double constat : certains souhaitent installer des panneaux solaires sur leur toiture mais n'en ont pas les moyens et d’autres ont un peu d'argent de côté et veulent l'investir dans l'énergie renouvelable.», explique à Notre planete.info Julien Bouron, cofondateur de l'entreprise. «».Le choix aurait pu se porter sur le financement de parcs éoliens ou de fermes photovoltaïques citoyennes. «», poursuit le co-fondateur. Après analyse le concept choisi est donc celui du partage de toitures, mises à disposition par les citoyens, constituant autant de micro sites de productions, en mode collaboratif.En mutualisant l’investissement et l’exploitation des installations, l’entreprise permet la réalisation de projets portés par des communautés locales, ainsi que le partage des risques et des bénéfices, tout en assurant le lien de confiance entre les citoyens candidats au partage de leur toiture et les professionnels qui réalisent l’installation.Cette initiative qui fait désormais école, permet aux habitants de la Région des Pays de la Loire de ne plus être spectateurs, mais vraiment acteur de la transition énergétique, en devenant producteur de l’énergie dont chacun à besoin, diminuant d’autant le recours à des énergies fossiles.