Transition énergétique : Angers mise sur le biogaz

Issu de la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène, le biométhane (ou biogaz) est un gaz produit localement a partir de déchets. Dans le cas d'Angers, il s'agit des boues traitées par la station d'épuration des eaux usées. Ce gaz est principalement constitué de 65% de méthane et 30% de dioxyde de carbone, auxquels s'ajoutent d'autres composés organiques. Comparativement le gaz naturel fossile contient 95% de méthane et seulement 1% de dioxyde de carbone. Seul le méthane est injecté dans le réseau, après élimination de l'eau et des impuretés et après ajout d'un produit chargé de masquer son odeur particulière. Après traitement, ce gaz prend le nom de biométhane. Quant au résidu organique de la production du biogaz, le digestat, il est utilisé par la filière agricole pour fertiliser les sols en remplacement des minéraux d'origine fossile.



L'unité d'Angers produira 1,5 millions de m3 de biométhane, dont la revente à hauteur de 1,5 millions d'Euros, permettra de pratiquement équilibrer les 1,523 millions d'investissement HT de l'unité de méthanisation et les frais annexes. Cet investissement a été pris en charge par la collectivité, sans aucune subvention.



L'opération s'annonce rentable pour la communauté urbaine, d'autant que ce biogaz peut permettre de faire rouler des bus et les véhicules de la collectivité. « C'est pourquoi le conseil communautaire a opté pour un renouvellement graduel de ses 159 bus vers une motorisation gaz naturel pour véhicules (GNV). Le dépôt de Saint-Barthélemy d'Anjou sera prochainement équipé d'une station permettant d'alimenter la flotte de bus opérée par Kéolis » a ajouté le président.



Une station service GNV pourrait également être installée sur le site de la Baumette. Elle alimenterait les camions-bennes pour la collecte des déchets, lesquels suivront le même processus d'évolution de motorisation que les bus. Des négociations sont en cours avec Engie pour que cette station alimente également les véhicules des opérateurs de transports et ceux des collectivités.



Du coté de Véolia OTV, chargé de la modernisation du site on étudie la mise en place d'un second méthaniseur, réservé notamment aux graisses animales. « Ces dernières ne peuvent pas être mélangées aux boues issues des eaux usées », explique Fabien BOUDAUD, responsable du service Anjou. Energie renouvelable, le biogaz a le vent en poupe, et pas seulement à Angers.