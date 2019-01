Transition énergétique : Birdz renforce son offre de service

Mais la proposition de Birdz ne se limite pas aux relevés. L’entreprise s’occupe également de l’équipement des compteurs, de l’installation du réseau IoT bas débit, mutualisable avec d’autres services connectés, des logiciels de visualisation des données en mode SaaS, ainsi que des services support et de maintenance. «», annoncent les dirigeants de Birtz. Une offre qui permet aux collectivités et aux professionnels de la gestion de bâtiments, d’accéder à une plateforme web de visualisation des consommations et des alertes en cas de pannes ou d’anomalies.Le processus de la transition énergétique et écologique, et la règlementation et les normes qui s’y rapportent, ont conduit les gestionnaires de parcs immobiliers à construire et maintenir des bâtiments qui consomment peu d’énergie. Le pilotage des consommations énergétiques d'un bâtiment constitue donc l'un des axes stratégiques.Pour Birdz il s’agit «». La maitrise de la consommation énergétique des bâtiments passe donc par une connaissance précise de l'activité des compteurs.Au-delà des gains de productivité et financiers, l'offre de Birdz accompagne ainsi les collectivités et les professionnels à maintenir la qualité de service auprès des occupants du bâtiment, lesquels sont de plus en plus soucieux de l'évolution de leurs consommations et des factures qui suivent.Pour en savoir plus : www.birdz.com