Transport et mobilité : le MaaS est-il un mythe ou une réalité ?

L’application RATP, propose de nombreux services : intégration de partenaires, recherche d’itinéraire intermodale, disponibilité des équipements en temps réel, pass Navigo sur smartphone, etc. Certains aspects du MaaS, comme l’intégration de plusieurs partenaires, sont présents mais l’application ne se positionne pas en tant qu’application MaaS. Le paiement généralisé ou la réservation ne sont pas disponibles directement depuis l’application.



Citymapper, comme la RATP, propose les services de partenaires, comme Cityscoot, Heetch ou Vélib. Citymapper se différencie de ses concurrents par le nombre de résultats d’itinéraires proposés, le nombre de services de mobilités disponibles et sa capacité à se mettre à jour rapidement pour s’adapter à l’actualité, comme dernièrement l’évitement des stations bondées. C’est dans sa version anglaise que Citymapper se rapproche le plus du MaaS avec la mise à disposition depuis 2019 du Citymapper Pass à Londres. Les utilisateurs peuvent utiliser un unique pass et payer ou réserver l’ensemble des services de mobilité de la capitale britannique. Le Citymapper Pass fonctionne avec un abonnement, sans engagement pour l’utilisateur.



La SNCF, second acteur majeur du réseau urbain parisien propose également son application. La différence majeure avec les autres transporteurs est une recherche d’itinéraire multimodale au niveau national. Il est donc possible de réaliser un itinéraire Paris-Lyon avec une feuille de route qui propose des segments en métro parisien, un TGV et des métros lyonnais. Il n’est cependant pas possible d’avoir sur un itinéraire national ou régional du rabattement VTC ou vélo contrairement à l’application RATP qui le propose pour l’Île-de-France. Très récemment, la SNCF a eu le privilège d’intégrer les VTC Uber. Il est donc possible d’avoir une proposition d’itinéraire en VTC, mais surtout de réserver une voiture directement depuis l’application SNCF et sans passer par l’application Uber. C’est une grande première pour un opérateur de transport. En effet, jusqu’à présent la firme américaine n’avait pas ouvert ses services de réservation.