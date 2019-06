Transports : Klaxit et Sodexo lancent le 1er Pass Mobilité Durable pour les salariés

« Le Pass Mobilité Durable est la reconnaissance du covoiturage comme un moyen de transport pour aller au travail ».

Dans la nuit du 11 au 12 juin dernier, les parlementaires présents dans l’hémycicle de l’Assemblée Nationale, ont adopté à 60 voix pour et 2 abstentions, dans le cadre la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), le principe d’un « forfait mobilités durables », lequel a pour objectif d’inciter les salariés à se rendre au travail à vélo ou en utilisant le covoiturage.Selon l’article 26 de la Loi d’Orientation des Mobilités ce forfait va permettre aux employeurs de prendre en charge pour leurs salariés les frais des trajets domicile-travail effectués à vélo, à assistance électrique ou non, en covoiturage ou autres services dit de « mobilités partagés ». Les entreprises qui pouvaient à ce jour verser des indemnités kilométriques à leurs salariés, seront exonérées de toutes charges sociales et fiscales à concurrence de 400 € par an et par salarié.Si ce forfait n’est pas obligatoire comme auraient souhaité certains députés, et notamment la présidente de la commission développement durable à l’Assemblée, Barbara Pompili (LREM) ou encore l’ex marcheur Mathieu Orphelin, lequel plaide pour une généralisation du dispositif, cette décision constitue néanmoins une véritable avancée sur le plan environnemental. Pour la ministre des transports, Elisabeth Borne, il s’agit même «». Si la ministre n’est pas favorable à une obligation elle a cependant déclaré dans un communiqué que le gouvernement ferait un bilan dans 18 mois et pourrait légiférer par ordonnance si le dispositif se révèle insuffisant.Selon les textes cette prise en charge peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « Titre Mobilité », selon le principe des tickets resto, un système de paiement des repas mis en place dans la plupart des entreprises et collectivités. Une disposition qui a retenu l’attention de deux entreprises françaises impliquées dans la mobilité partagée et les services aux entreprises. Il s’agit de Klaxit , opérateur du covoiturage courte distance et plus particulièrement du domicile au travail, et la société de services Sodexo , implantée dans les plus grandes entreprises et collectivités françaises. Elles s’associent pour lancer le 1er Titre Mobilité en France.Ce titre disponible dès aujourd’hui, sous forme d’une carte de paiement et d’un compte préchargé, va permettre aux salariés de payer leurs covoiturages, comme ils le font pour le restaurant, avec un plafond d’exonération fixé à 200 € par an et par salarié, en application du Projet de Loi de Finances (PLF) voté en décembre 2018. Il sera porté à 400 € dès le 1er janvier 2020, conformément aux derniers textes législatifs. Préchargée par l’employeur, cette carte procurera au salarié un gain de pouvoir d’achat de 485 € par an. A l’instar d’une carte bancaire, le montant de chaque trajet sera automatiquement reversé sur le compte bancaire du conducteur.Avec ce dispositif l’employeur pourra réaliser une économie de 106 € par an et par salarié, comparée à une augmentation de salaire équivalente. Economie également en termes de places de stationnement, en fiabilité des salariés et en facilité de recrutement, notamment lorsque l’entreprise est mal desservie par les transports en commun.», précise déclare Julien Honnart, Président et Cofondateur de Klaxit. Sa société qui revendique plus de 200 entreprises partenaires, dont un tiers du CAC 40, va pouvoir, grace à ce Pass Mobilité, augmenter sa présence. «», ajoute le fondateur de Klaxit.Au-delà du covoiturage, «», précisent les deux entreprises partenaires.Si le covoiturage domicile-travail est bien implanté en France, reste que certains salariés hésitent à l’utiliser par crainte d’un retour non garanti. Une crainte balayée par les deux partenaires qui ont également conclu un accord avec l’assureur MAIF lequel permettra au détenteur d’un Pass Mobilité Durable d’avoir la garantie de rentrer chez lui le soir. «», précise Klaxit. Tous les arguments sont donc réunis pour que les salariés utilisent ces nouveaux modes de déplacement partagé qui vont dans le sens d’une réduction des flux de circulation en zone urbaine et de la pollution correspondante.