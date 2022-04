Trop d’écrans pour les enfants et pas assez de sport, Coco vous aide

Spécialisée dans le développement d’applications d’entraînement cérébral, notamment pour ceux qui sont touchés par la maladie d’Alzheimer, la startup parisienne Dynseo, s’est lancée dans la lutte contre la mauvaise utilisation des écrans par les enfants en développant de nouvelles fonctionnalités sur son application de jeux éducatifs Coco Disponible sur les plateformes Apple Store et Google Play l’application Coco propose depuis octobre 2021, plus des 30 jeux éducatifs pour travailler le français, les maths, la logique , la mémoire et l’attention. Désormais elle propose la pause sport avec COCO.Le principe de cette application est simple, selon ses conceptrices : Au bout de 15 minutes de jeu sur l’écran, l’application se coupe et propose à la place des exercices physiques adaptés aux plus petits. Ce concept novateur est une façon ludique et amusante d’amener les enfants à bouger suffisamment pour leur permettre d’avoir une bonne santé physique et psychique.Destinée aux enfants de 5 à 10 ans, cette application conçue par les deux fondatrices de DYNSEO et notamment Justine, mère de deux enfants et donc concernée au premier chef, permet non seulement d’apprendre par le jeu mais utiliser les écrans de manière raisonnée et intelligente. Toutes les 15 minutes, temps moyen d’attention d’un enfant, le jeu en cours se bloque et propose aux enfants d’aller danser, bouger, mimer … «», précises les dirigeantes. Les parents, sont alors impliqués et peuvent paramétrer les exercices qui stimuleront les fonctions motrices des enfants.Et les parents apprécient, d’autant que c’est mieux qu’un contrôle parental souvent perçu comme un excès d’autorité par les enfants. «», précise une mère de famille.Labellisée « Educational App Store » grâce à l’investissement de l’équipe pédagogique à l’origine du développement du projet, La pause sport avec Coco a été conçue par des orthophonistes, neuropsychologues et ergothérapeutes dans l’objectif d’être accessible à tous les enfants, y compris en situation de handicap (autisme, troubles DYS…). D’où l’intérêt de pouvoir sélectionner les exercices en amont par les parents. «», précisent Dominique et Justine.L’application Coco est gratuite pendant la première semaine, en la téléchargeant sur les stores Google Play et IOS. Ensuite, pour les particuliers elle coûtera 4,99€ pour 1 mois, 14,99€ pour 3 mois et 39,99€ pour un an. Pour les institutions : à partir de 8€HT par mois pour l'App inclusive. Coco est aussi utilisé par des instituts médicoéducatifs IME, SESSAD, ITEP et par des écoles primaires.DYNSEO a également imaginé fournir une tablette mieux adaptée aux enfants grâce à une interface simplifiée. Pour 158 €, l’enfant reçoit une tablette Lenovo M7, 7 pouces, 16 GO et profite de l’abonnement à l’application durant un an ainsi que d’autres applications éducatives préinstallées.Pour en savoir plus : https://www.dynseo.com/version-coco