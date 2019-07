Trottinettes électriques en libre-service, toute une histoire !

La densité de la ville de Paris, la guerre engagée par la municipalité contre la voiture, et la forte demande pour un moyen de transport rapide, peu encombrant et peu couteux, ouvrent une large porte aux opérateurs de trottinettes.



"Tous souhaitent, au risque de saturer l’espace public, poursuivre leur expansion pour faire partie des quelques opérateurs qui rafleront la mise lorsque les autres auront décidé d’arrêter les frais ou pour être les plus crédibles, grâce à leur part de marché, dans le cadre du futur appel d’offres annoncé par la maire," selon Les Echos. Sur les 12 opérateurs, la moitié aurait annoncé leur retrait de l'espace parisien. Outre leur fait que la mairie souhaite réduire le nombre, les marques qui souhaitent se retirer le font surtout par rapport aux dégâts constatés, aux coûts de maintenance et aux vols, de plus en plus nombreux. Et selon certaines, le parc serait beaucoup plus important que le taux réel d'utilisation, ce qui rend l'opération peu rentable, notamment pour les plus petits.