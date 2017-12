Un « Designathon » pour doper l’utilisation de l’impression 3 D

Lancée au début des années 2000, la fabrication additive, technique employée par les imprimantes 3 D pour fabriquer des éléments en volume, se développe de manière exponentielle, au point que les observateurs considèrent déjà qu’il pourrait s’agir d’un véritable marché de masse. D’autant que cette nouvelle façon de concevoir les objets est plébiscitée par les professionnels de l’industrie et notamment dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, mais aussi par les bureaux d’études, les designers, les architectes, les artistes et même les professionnels de la santé, chacun étant en train d’opérer un véritable virage technologique.Et le nombre de professionnels, mais aussi de particuliers, intéressés par cette nouvelle technologie est tellement important qu’entre 2011 et 2015 le marché des imprimantes 3D de bureau a bondi de 144%.Hewlett Packerd (HP) l’un des leaders mondiaux de l’industrie informatique, constructeur d’ordinateur et d’imprimantes, s’intéresse de très près à ce marché dont la croissance ne devrait pas faiblir. L’entreprise californienne s’est elle-même lancé dans la fabrication d’imprimante 3D en réduisant les coûts de fabrication de ses modèles sans pour autant rogner sur la qualité. La place est à prendre sur ce marché très juteux et l’industriel de Palo Alto entend bien la prendre.Dans ce contexte et pour montrer le potentiel d’innovation 3D, « F3DF », le spécialiste de la formation 3D en France, s’associe à HP et Autodesk, pionner des logiciels de conception 3D en France, afin de lancer»,Les participants à ce concours créatif, véritable marathon du design devront tenter de créer un modèle qui sera, selon ses initiateurs, l’incarnation de l’impression 3D. Les lauréats pourront gagner des voyages à Barcelone pour visiter le centre européen HP, l’impression de leur création en 3 D, et des abonnements à une revue spécialisée.Les candidats n’auront aucune contrainte de forme, mais l’objet proposé devra être le fruit d’une réflexion sur les avantages de production et de conception d’un objet 3 D. Il devra être conçu avec l’aide de la technologie «» et «», un logiciel ouvert à tous. Enfin les candidats devront faire preuve d’innovation en démontrant que sans la technologie additive, l’objet ne pourrait pas pu voir le jour.Les designers intéressés ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour s’inscrire en cliquant sur ce lien . Ensuite ils devront charger les guidelines HP pour concevoir leur projet avec Autodesk Fusion 360.Mais il est conseillé de s’inscrire avant la date limite car, les propositions des concurrents seront examinées par un jury de professionnel de l’impression 3D le 14 janvier 2018 pour une remise des prix le lendemain.