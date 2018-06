Un drone pour les premiers secours à la plage

« Depuis deux ans nous avons été décisif dans le sauvetage de civils »

Un nageur qui peine a revenir vers la plage, repéré par l'un des nombreux postes de surveillance installés sur le littoral français et c'est aussitôt la chaîne de sauvetage qui s'organise. «», explique David Gavend, programmeur système chez «» une société installée à proximité des plages landaises, particulièrement dangereuses pour ceux qui ne respectent pas les conseils de prudence.», ajoute Fabien Farge, médecin urgentiste du SAMU 40 à Biscarrosse, mais aussi sur les plate-formes pétrolières et initiateur de ce projet. Constatant que le délai pour sauver une personne en difficulté est parfois trop juste, il a eu l'idée de se servir d'un drone équipé d'une caméra pour mieux évaluer la situation et d'une bouée autogonflable, largable au-dessus du baigneur.», poursuit David Gavend.Pour aller au bout de son idée la petite équipe d'Helper Drone, n'a pas choisi n'importe quel aéronef. Et comme elle ne trouvait pas l'engin idéal sur le marché elle a décidé de le faire construire. Étudié par Gérald Dumartin, un ingénieur spécialiste des drones, l’appareil a été réalisé avec le concours des sociétés landaises Terra Drone et MyWebTeam . Spécialement conçu pour aider aux procédures de sauvetage en mer, le « Helper » est avant tout un concentré de technologie. Homologué par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) ce drone de premier secours, capable de voler à 15m/s est équipé d'un système vidéo Haute définition, d'un système de navigation très performant (GPS, boussole, altitude) qui facilite le repérage par les Maîtres-nageurs sauveteurs qu'ils soient en bateau, jet-ski ou hélicoptère.D'un poids de 3,9 kg, le Helper qui reste stable, même dans des vents de 50 km/h, peut intervenir à une distance de 2 km de sa base et permettre un contrôle rapide de l'état de la personne en difficulté. «», ajoute David Gavend en présentant cette solution de premier secours lors de Viva Technology, à Paris, en mai dernier. En plus de la bouée de secours, l'engin est équipé d'un parachute qui permet de sécuriser les éventuelles avaries moteur.Lancé en 2016, la société Helper Drone bénéficiait d'un terrain idéal pour son expérimentation, les plages landaises étant réputées dangereuses pour leurs « baïnes », des plans d'eau peu profonds mais à forts courants de fond qui ont la particularité d'entraîner les baigneurs vers le large. Chaque année des nageurs imprudents se font embarquer sans possibilité de revenir. D'où la multiplication des interventions, le plus souvent héliportées.», conclut David Gavend, convaincu que le drone devient un élément indispensable de la chaîne de secours à la fois pour sa facilité de mobilisation et son faible coût d'intervention.Ce drone qui a obtenu le prix du Concours Lépine, l'année de sa création, est également utilisé sur les plate-formes pétrolière du Groupe Total, pour les secours mais aussi pour évaluer d'éventuelles défaillances et problèmes environnementaux.Pour en savoir plus : www.helper-drone.com