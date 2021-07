Une énergie intelligente pour des bâtiments intelligents

Le succès des capteurs et des contrôleurs sans fil alimentés par batterie n'est pas fortuit, car ils offrent plusieurs avantages. Comme ils sont indépendants des câbles et des prises, ils peuvent être placés n'importe où et déplacés avec souplesse d'une pièce à une autre. Mais leur énergie n'est pas disponible à l'infini. Si la batterie ou la pile est vide, les utilisateurs concernés doivent la changer immédiatement et devront toujours avoir des batteries de secours à disposition. Pour des systèmes plus importants, les gestionnaires des installations doivent planifier et mettre en œuvre l'approvisionnement et le remplacement des batteries. Dans ce cas – tout comme dans des applications industrielles – le défi que représente la surveillance d’un grand nombre de batteries et leur remplacement à titre préventif ou immédiatement si nécessaire n’est pas à prendre à la légère.



Un autre aspect est la pollution de l'environnement. On estime que des dizaines de milliers de milliards de capteurs radio intégrés sur des objets connectés seront en service dans quelques années. Un nombre équivalent de batteries nécessitera un million de tonnes de lithium - soit l'équivalent de dix ans de production. Mais même si l’approvisionnement en lithium s’avère suffisant, son exploitation promet d’entraîner une pollution environnementale considérable. Et jusqu'à présent, il n'existe aucun procédé de recyclage permettant d'extraire suffisamment de lithium pur pour le réutiliser dans les piles. Il en va de même pour les autres métaux lourds toxiques présents dans les piles, tels que le mercure, le plomb, le cadmium et le nickel.



Une alternative aux piles est l'alimentation via un câble électrique. Cependant, surtout dans le cas de rénovations et d'extensions, cela implique beaucoup d'efforts et des coûts élevés.



D’un autre côté, aussi simples et tout aussi flexibles que les capteurs et les interrupteurs sans fil fonctionnant sur piles, sont ceux qui récoltent et génèrent leur énergie directement à partir de leur environnement - à partir du mouvement, de la lumière ou des différences de température. Ce qui veut dire qu’ils peuvent fonctionner sans entretien et de manière autonome, et peuvent être installés n'importe où dans les bâtiments.