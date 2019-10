Vélo dans la ville, où en sommes-nous ?

Selon l’enquête effectuée auprès d’un échantillon représentatif de 170 collectivités adhérentes, « les avancées sont significatives, le vélo a désormais sa place et les collectivités ont le souci constant d’associer les usagers dans la mise en place des politiques cyclables ». Ces dernières affichent une volonté pérenne d’organiser la politique cyclable et de mieux connaitre les pratiques de déplacement des cyclistes, avec notamment le recours à des systèmes de comptage.



Le budget vélo dédié au vélo est en constante augmentation, passant de 7,32 € par habitant en 2016 à 9,26 € en 2019, 61% des collectivités déclarant disposer d’un budget spécifique pour la communication, l’animation, les plans mobilité et les événements vélos.



Si le vélo trouve sa place, reste la cohabitation avec les autres modes de déplacement et notamment la voiture. Le rapport relève que de plus en plus de villes réduisent le nombre de files automobiles pour y placer des pistes cyclables, ou optent pour le partage des pistes cyclables avec des bus. Des dispositifs notés comme innovants mais qui n’assurent pas vraiment la sécurité des cyclistes, plus vulnérables.



Comme le note l’enquête, de plus en plus de villes passent par des zones apaisées à 30 km/h pour faire circuler l’ensemble des utilisateurs de la voie publique en bonne harmonie. Il note aussi la progression des cédez-le passage cyclistes aux feux et l’augmentation des « Chaucidou » (Chaussée pour les Circulations Douces). Un système qui fonctionne dans les pays nordiques, mais un peu moins en France, les conducteurs automobiles étant peu disciplinés.



Malgré ces aménagements pas toujours sécurisants, l’offre des stationnements pour vélos est en progression sensible : 22 places pour 1000 habitants en 2019 contre 20 places en 2016. Enfin de plus en plus de collectivités sensibilisent leurs agents par la mise en place d’un PDM (Plan De Mobilité), lequel indemnise ceux qui choisissent le vélo pour venir au travail. Cette année 51% ont choisi de mettre un PDM en place et 21% projettent de le faire.



Avec l’augmentation du nombre de vélos et notamment ceux en libre-service (free floating), le partage de l’espace public semble difficile, dans un sens comme dans l’autre. De plus en plus de collectivités se penchent sur une charte de bonne conduite, autant pour les cyclistes que les utilisateurs d’engins motorisés (voitures, trottinettes électriques…). Il reste donc beaucoup de travail pour que chacun puisse circuler dans les centres-villes.