Vieillissement de la population : le CHU d’Angers innove avec Hospi’Senior

Pour les co-concepteurs ce projet se concrétise par une personnalisation de l’équipement autour du lit, afin de rendre la chambre plus intime et plus chaleureuse. Le projet passe par la prise en compte du niveau d’autonomie, en facilitant les déplacements et en conservant l’orientation du patient, avec une mobilité assistée par les soignants. L’éclairage est également bien pensé pour sécuriser les déplacements, notamment la nuit. Les ainés hospitalisés vont également disposer d’une grande tablette tactile sur bras articulé afin de les occuper et leur permettre de communiquer. Enfin un espace de socialisation modulable permet d’accueillir les visiteurs dans la chambre. Bref, un véritable espace de vie qui évitera de couper avec le quotidien des patients tout en facilitant leur intégration dans le dispositif hospitalier.



Le point fort de ce projet c’est aussi d’avoir fait participer des étudiants d’une école de design, celle de Nantes Atlantique, une idée intéressante à tous points de vue qui ne peut que faciliter la relation entre les générations. Indispensable dans la cité de demain. Les étudiants participent dans le cadre d’un laboratoire de recherche en design, le Care Design Lab, qui aborde les thèmes de la santé et de la qualité de vie environnementale et sociale.



« En 2019, des stages d’immersion ont été organisés au sein des unités de gériatrie des CHU de Tours et Angers », explique Clémence MONTAGNE, Directrice du Care Design Lab. « Une vingtaine d’élèves de quatrième année ont pu échanger avec les patients, les accompagnants et les soignants. A partir de cette expérience ils ont problématisé leurs questionnements et travaillé sur les concepts permettant d’y répondre ».



Désormais il ne reste plus qu’à tester cette nouvelle chambre et recueillir les observations des patients qui les occuperont.



« L’enjeu collectif consiste maintenant à tester en pratique, dans les cinq prototypes de chambre Hospi'Senior, le bienfondé des 13 dispositifs imaginés pour cet espace. L’inclusion de 30 participants par centre est attendue, soit un total de 150 participants pour les 5 centres. La fin des inclusions est prévue en 2024 », conclut le CHU d’Angers.



(*) Crée en 2005, le Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest regroupe les CHU-CHR des régions Bretagne, Pays-de-Loire et Centre-Val de Loire. Le GCS Hugo apparaît comme l’exemple national le plus abouti d’un fonctionnement de CHU en réseau. L’approfondissement du GCS est fondé sur une conviction : c’est par la complémentarité et la coopération, et non la concurrence, que les établissements membres feront face aux enjeux de santé de demain.