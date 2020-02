Viktor : un coussin connecté qui rompt l’isolement des seniors

C’est certain, les plus vieux qui n’ont pas été bercés avec les écrans connectés à internet depuis leur plus jeune âge rencontrent quelques difficultés lorsqu’il s’agit d’utiliser les produits « high-tech » censés nous faciliter la vie. Ce qui crée une fracture sociale difficile à combler d’autant que les plus vieux sont souvent isolés et en situation de handicap. S’ils ne sont pas vraiment formés aux nouveaux outils technologiques ils font partie de ceux qui en auraient certainement le plus besoin. Ne serait-ce que pour réduire la notion d’isolement.Selon le baromètre du numérique 2019 , 19 % des personnes âgées de 60 à 69 ans et et 42 % des plus de 70 ans plus n’utilisent jamais Internet, souvent par manque de connaissances. Certains n’ont d’ailleurs ni ordinateur, tablette ou même téléphone intelligent. Dans le même temps, selon l’Insee, le nombre de seniors en perte d’autonomie pourrait passer de 2,5 millions en 2015, à près de 4 millions en 2050 , soit une hausse de 60 % sur la période.», explique Stéphanie Lazaroo, directrice innovation seniors au sein de la Direction engagement sociétal et accessibilité d’Orange. «», ajoute Franck Humily, directeur autonomie chez Orange.Le coussin Viktor, une grosse télécommande sur laquelle on peut se reposer et surtout se connecter à bon nombre de service à pris forme en 2019 sous la forme d’un banal coussin comme celui que tous les ainés ont sur leur canapé pour décorer et éventuellement s’appuyer.A l’origine, son créateur, Alain Tixier de la société Fingertips (littéralement « du bout des doigts »), cherchait une solution pour sa mère afin de lui permettre d’accéder à beaucoup de services, sans que cette dernière ait besoin d’une connaissance particulière en matière d'informatique et d’objet connectés.», Alain Tixier, que nous avions rencontré lors du dernier CES de Las Vegas (Nevada). «».