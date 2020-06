Ville intelligente et citoyenne : Tony Cañadas passe à l’offensive

« Transformer le consommateur en citoyen d’un territoire intelligent, dans le respect du vivant ».

», s’enflamme Tony Canadas, en présentant son premier ouvrage sur le sujet aux Éditions du Panthéon, disponible dès aujourd’hui dans les librairies et en livre numérique. «Converti au développement durable, en constatant l’état déplorable de la métropole Parisienne lorsqu’il y débarque pour travailler, en provenance de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ce sudiste à la pointe d’accent ensoleillée, a très vite compris que l’homme était responsable de cette dégradation, laquelle se poursuit «».Fort d’une promesse faite à sa grand-mère, «», à laquelle l’auteur veut «», Tony Canadas n’a de cesse de partager sa vision d’une ville plus écologique et plus humaine.Ça passe d’abord par la création d’une association : La Ville Intelligente et Citoyenne (LVIC), laquelle fédère des acteurs (élus, chefs d’entreprises, simples citoyens), engagés dans la même démarche. Puis des passages dans d’autres structures œuvrant pour un développement de la technologie qui répond aux usages sans compromettre l’écologie, l'économie, le social, la culture et à la communication. «», affirmait l’auteur en mars 2017, lors d’un précédent entretien Très impliqué dans la ville de Palaiseau (Essonne), qu’il a rejoint l’an dernier avec sa petite famille, l’ex Ciotaden entend bien convertir son entourage à sa vision de la ville de demain. Et le récent confinement lui en a donné une occasion inespérée. Constatant comme tout un chacun que si cet épisode allait être difficile sur le plan sanitaire et surtout économique, l’environnement s’était amélioré et la pollution des grandes métropoles avait quasiment disparue pendant cette période d’inactivité. Un moyen de démontrer que son plaidoyer n’était pas vain et que c’est bien l’homme qui a la clé du changement climatique.Son livre «», véritable mode d’emploi pour quiconque souhaite œuvrer concrètement et durablement en faveur de l'écologie, tombe donc à point nommé. Même si la période est difficile l’auteur qui a rejoint le HTTPS Hub des Talents des Territoires Paris Saclay, au sein de l’espace de coworking Le Loft, entend bien rallier le maximum de franciliens à sa cause, sans pour autant se considérer comme un porte étendard ou un quelconque gourou. Tout au plus un simple citoyen qui a compris qu’il était temps d’agir.Pour Tony Caadas, vivre en achetant à proximité, en économisant les ressources, en utilisant des transports collectifs et économes en énergie, c’est une question de survie. Son livre n’est ni plus ni moins un modèle de vie engageant à la protection de l’environnement tout en restant en cohérence avec l’évolution inéluctable de notre société. Au travers de cet ouvrage méthodologique, l’auteur vise un pari ambitieux : «». Et il le sait, ce n’est pas gagné. Mais il a prévu de se battre et son ouvrage sera une arme, un bouclier contre ceux qui se soucient peu de l’avenir de leur planète.Edition du Panthéon – 320 pages – Collection Essai.