Villes Internet et l’APVF s’associent pour accélérer l’internet citoyen des petites villes

Entre Villes Internet et l’Association des Petites Villes de France (APVF), des liens étroits existent depuis des années : 10% des membres de l’APVF sont adhérents à Villes Internet ; 20% des collectivités de l’APVF ont été labellisées au palmarès Entre Villes Internet et l’Association des Petites Villes de France (APVF), des liens étroits existent depuis des années : 10% des membres de l’APVF sont adhérents à Villes Internet ; 20% des collectivités de l’APVF ont été labellisées au palmarès « Villes Internet » au moins une fois ; 18% des membres de Villes Internet sont à l’APVF ; 37% des élu.es siégeant au conseil d’administration de Villes Internet sont issu.es des petites villes. De quoi faciliter un rapprochement étroit.



L’association des petites villes de France (APVF) est donc l’un des partenaires de longue date de Villes Internet, l’association transpolitique d'élus locaux rassemblés autour du thème de l'Internet citoyen. L’association compte 1200 membres parmi les collectivités entre 2 500 et 25 000 habitants, représentant plus de 28 millions de Françaises et Français. Si les deux structures ont renouvelé leur partenariat, c’est dans la perspective de créer une synergie propice à l'émergence de projets communs des deux réseaux, au service des petites villes et de l’internet citoyen.



Christophe BOUILLON, président de l’APVF et maire de Barentin (76) rappelle la raison d’être de ce partenariat en quelques mots : « Les petites villes doivent prendre en considération le numérique, elles doivent l'appréhender de la meilleure façon possible et l’utiliser à dessein au service des habitant.es. Le numérique est là pour faciliter, conforter voire renforcer les services publics. Il nous aide aussi à travailler la question de la résilience, sujet essentiel pour les petites villes. Cette convention vise à accompagner étroitement nos villes adhérentes dans leurs besoins en la matière, car Villes Internet permet de trouver des réponses à leurs préoccupations et qu’il constitue un réseau de solidarité et de partage des initiatives numériques sur l’ensemble du territoire ».



Igor SEMO, maire de Saint-Maurice (94) @@@2022, administrateur de Villes Internet et vice-président de l'APVF, considère « cette signature comme un moyen, pour les maires de petites villes de France, qui n’ont pas nécessairement ni les moyens, ni les connaissances pour faire face à des situations complexes, de monter en charge sur le numérique, qui brasse tous les domaines d’activité et les politiques publiques ».



Jean-Michel MORER, maire de Trilport (77) @@@@@ 2022, et référent numérique au bureau de l’APVF, souligne l’exigence pour les élu.es « d’avoir une compréhension sur la réalité de l'infrastructure numérique et la dimension éthique qu’elle implique ».



Villes Internet, par la voix de sa vice-présidente, Caroline ZORN, également vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg (67) @@@@2022, se réjouit de la signature de ce partenariat et de la teneur des échanges lors des assises de l’APVF : « Nous avons pu voir combien les petites villes étaient intéressées par les outils proposés par Villes Internet les aidant à l’élaboration de leur stratégie numérique locale ». Selon cette dernière, « leurs principales préoccupations ont porté, dans le contexte actuel, sur la hausse des dépenses et l’urgence climatique. Ils ont donc montré un intérêt particulier pour le développement de la sobriété numérique portée par Villes Internet afin de réaliser des économies intelligentes et de mener une politique numérique responsable. Le numérique peut être à la fois humain, sobre et innovant ».



Et d’ajouter : « les maires des petites villes sont également soucieux et vigilants quant au déploiement de la dématérialisation des services publics : là encore, Villes Internet creuse ces sujets depuis longtemps, en lien avec beaucoup d’acteurs. Nous avons des ressources à mettre au service de l’APVF ».