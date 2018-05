Villes et territoires de demain : les citoyens français mis à contribution

Tous les citoyens français qui souhaitant participer à la consultation devront au préalable créer un compte sur le site web permettant de recueillir leurs avis. Plusieurs thématiques leurs seront alors proposées : habiter son quartier, se déplacer, participer à la vie locale, vivre en bonne santé, se former et travailler. Ensuite quatre questions simples sont posées au citoyen. Les réponses sont soumises à l’appréciation des autres contributeurs, première étape de la consultation.La consultation est répartie en quatre étapes :: pour que les citoyens expriment leurs attentes et définissent les défis des villes et territoires de demain mais aussi présentent des initiatives déjà existantes.: pour que les citoyens co-construisent des solutions concrètes permettant de répondre aux enjeux soulevés dans la phase 1.: pour que les citoyens approfondissent les pistes de projets les plus discutées.du 11 au 17 juillet : afin de voter pour les recommandations et idées préférées.Les Livrets Citoyens deviendront des références en matière d’aménagement de villes et territoires. Il pourront servir de base de travail aux service de l’État et aux acteurs de la vie locales, sachant que ertaines villes n’ont pas attendu l’État pour lancer ce même type de consultation auprès de leurs concitoyens.Cette consultation en ligne qui doit permettre à chacun de prendre en main son avenir a été lancée le 2 mai dernier. Elle se clôturera 17 juillet 2018.Pour participer à la consultation CLIQUEZ ICI