Viva Technology : l’autre salon mondial des startups et de l’innovation

Le rendez-vous technologique, Viva Technology, qui ouvre ses portes au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris le jeudi 24 mai, s’ouvre résolument à l’international avec en ligne de mire le CES de Las Vegas. « Sans le singer, nous voulons devenir tout aussi incontournable », déclarait Maxime Baffert, codirecteur avec Julie Ranty de Viva Tech, lors de la présentation de l’édition 2018, en février dernier.



Ambitieux mais pourquoi-pas. Si le salon américain qui a dépassé les cinquante éditions fait figure de référence planétaire en matière d’innovation, celui de Paris, organisé par Publicis et le groupe Les Echos, n’en est qu’à sa troisième. Mais dans ce domaine, comme les startups qui auront une fois de plus la part belle à ce rendez-vous, il est important de voir grand dès le départ pour se donner toutes les chances. N’oublions pas que participer au CES est un véritable investissement qui n’est pas à la portée de toutes les petites entreprises de l’écosystème Français et Européen. Alors il y a matière.



Alors comment le rendez-vous de Paris peut-il se hisser au niveau de celui de Las Vegas, sans pour autant chercher à le plagier ? En séduisant tout d’abord des grandes entreprises comme la Poste, Orange, ou encore Google, bien implantées sur le territoire, mais pas que, et les startups qu’elles soutiennent, pour continuer à en faire un lieu d’échanges pour les affaires. « C'est un événement au service de 1 000 start-up d'une centaine de pays sélectionnées en amont qui peuvent ensuite intégrer les incubateurs des grands groupes, trouver leurs clients ou des financements », souligne Julie Ranty. L’an dernier 6 000 jeunes pousses, dont 40 % d'internationales, sont passées par Vivatech pour rencontrer les 1 400 investisseurs présents.



Les organisateurs français, soutenus par l’ensemble de l’écosystème technologique French Tech se sont fixés pour objectif d’en faire le premier événement européen du monde digital et de l’innovation. Et pour se donner une stature internationale les équipes de Viva Technolgy n’ont pas lésiné sur les moyens puisqu’elles ont invité plus d’une dizaine de pays étranger à l’événement et notamment la Corée, Israël ou encore la Russie. Mais pas seulement, puisque le continent Africain est même convié, un espace accueillant une centaine d’entreprises africaines, « Afric@tech» leur sera consacré. Enfin, un signe qui ne trompe pas : le site web de l’événement est anglophone.



Si le Consumer Electronics show est exclusivement réservé aux professionnels de l’électronique et de l’innovation, celui de Paris va marquer sa différence en l’ouvrant au public, l’objectif étant d’attirer les familles et les jeunes, très intéressés par les technologies digitales.