VivaTech 2018 : C’est demain qui commence aujourd’hui

- La navette fluviale Sea Bubbles

Se déplacer dans Paris en taxi volant sur l'eau grâce à des « hydrofoils », c’est le principe de cet engin hybride, plutôt joli, mélange d’avion et de bateau, propulsé par l’énergie électrique et qui permet d’emmener cinq personnes d’un bout à l’autre de la ville en empruntant la Seine. Des projets de mini bus fluviaux sont à l’étude et l’entreprise qui a vendu 20 modèles à des entreprises privées plutôt du coté de la Suisse pour naviguer sur le lac Léman, cherche une compagnie intéressée par une flotte de taxis fluviaux.



- La voiture volante d’Airbus

C’était incontestablement le clou du salon. L’avionneur européen présentait Pop-Up le prototype d’une voiture réalisée en partenariat avec Audi qui embarque sur son toit quatre rotors, faisant de l’engin un gros drone totalement piloté par un simple smartphone. La partie hélice se détache pour permettre à la voiture de quitter le site dédié au décollage pour la route. Un must ...



- Homebiogas : Une gazinière alimentée par les déchets de la maison

La petite gazinière fonctionnant au biogaz produit à partir de déchets organiques conçue par la startup israélienne Homebiogas, est une petite révolution vouée à un certain succès. Cette petite merveille technologique est constituée de la partie gazinière classique et d’un réacteur qui produit le méthane par une simple fermentation. Un réservoir permet d’y jeter restes de plats et épluchures de fruit et légumes, un second réservoir rempli d’eau et de bactéries fait le reste. Vendu un plus de 500 € cette gazinière permet de produire une heure de cuisson avec un kilo de déchets.



Le robot Cybermouton pour remplacer le désherbant

L’agriculture était très présente à VivaTech 2018 avec des solutions innovantes ou pour le moins surprenante, à l’exemple de la société française Vitorover qui fait le pari de remplacer les moutons et autres chèvres utilisés le plus souvent pour brouter les mauvaises herbes, par un troupeau de robots dont le principe est de désherber tout ce qui se trouve sur son passage. Ces robots agricoles, pourvus de fines lames, sont équipés de panneaux solaires qui leurs permettent de tondre la nuit, en échangeant même des informations avec les autres membres du troupeau, sur la partie tondue et sur les dépenses énergétiques. Le troupeau est géolocalisable et surveillé à distance par un cyberberger sur une interface de supervision. L’entreprise ne commercialise pas les moutons, mais propose des prestations agricoles qui les utilise.