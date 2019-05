VivaTech 2019 : Trois jours dans le futur

.

Et il y avait de quoi crier « cocorico », car en seulement 4 ans, l’événement est devenu une référence mondiale qui pourrait, s’il continue, faire de l’ombre au grand frère du Nevada. «», poursuit Pierre Louette. «».Cette année, dès l’entrée, le visiteur était embarqué dans le futur avec l’affichage holographique d’Hypervsn, une merveille de technologie ( voir vidéo ), la voiture volante Aeromobil, le taxi volant mi-drone mi-hélicoptère de la société HoverTaxi et enfin Pepper et Nao, les petits robots humanoïdes de SoftBank Robotics. Le ton était donné. Il suffisait plus qu’à descendre l’escalator pour se plonger dans le grand chaudron de l’innovation technologique, en gardant les yeux bien ouverts et les oreilles en éveil. Sensations garanties….Si Viva Technology a eu l’honneur de recevoir la visite inaugurale du Président de la République, lequel ambitionne toujours de faire de la France une startup nation, d’autres personnes de premier plan des sphères politiques, économiques, technologiques, se sont pressées dans les allées, comme s’il s’agissait de la place où il fallait être. Le Premier Ministre du Canada,, le Président du Rwandaet le Président du Sénégalont également honoré l'événement de leur présence et de leurs interventions. Certains ont même élus domicile sur place, à l’exemple de, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, qui avait déplacé son cabinet pour l’occasion. D’autres personnalités gouvernementales ont également fait le déplacement .Les plus grands acteurs mondiaux de l’innovation sont également passés par VivaTech, soit en simple visiteur sur le stand de leur entreprise ou sur les plateaux des 150 conférences organisées pendant ces trois jours. Parmi les plus connus (et les mieux entourés …) :(Alibaba Group),(IBM),(HPE), Ken HU (Huawei),(Ambassadeur Avast et surtout ex champion du monde d’échecs) , Young(Samsung),(Commissaire européenne à la Concurrence),S (Commissaire européen à la Recherche, à l’Innovation et à la Science) et(Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douane).Le plus intéressant était sans conteste le «», où les visiteurs ont pu découvrir les innovations qui transformeront leur quotidien dans les années à venir. Outre les taxi volants, véhicules autonomes, trottinettes et scooters électriques, les visiteurs ont pu toucher du doigt, ou presse le nouveau concept car de Citroën, monstre de design et de technologie, lI-Space électrique de Jaguar, le robot parc d’EDF avec les robots Anymal, Antbot, Twiice et Da Vinci, les drones et autres innovations au service de l’environnement. Tellement de chose qu’une journée n’y a pas suffi et deux jours pas sûrs. On essaiera d’y rester plus longtemps en 2020