VivaTech 2022 : une 6e édition très prometteuse

Pour cette sixième édition, plus de 1 500 exposants sont attendus, le tout en format hybride. Selon les organisateurs, les partenaires historiques leur ont renouvelé leur confiance auxquels s’ajoute des nouveaux venus. La présence de toutes ces entreprises, dont la plupart sont installées aux quatre coins du globe, devrait donner une forte dimension internationale à ce rendez-vous très attendu. Plus de 30 pays seront présents, parmi lesquels l'Allemagne, le Brésil, le Canada, le Congo, l'Egypte, le Japon, le Luxembourg, le Pays-Bas, Sénégal, Suisse et bien d'autres. Il convient de noter en particulier la création d'un nouveau défi pour célébrer l'écosystème technologique panafricain. Les « AfricaTech Awards », co-organisés avec la Société financière internationale (IFC), récompensent les start-ups les plus innovantes dans les secteurs de la « climate tech », de la « santé tech » et de la « fintech » sur le continent africain.Pour cette nouvelle édition, 6 grands thèmes ont été choisis. Selon les organisateurs, « ils seront mis en lumière comme les années précédentes par un programme dense de débats enrichissants, d'intervenants de renom et de nouveautés ».Par ces thèmes, VivaTech souhaite mettre l’accent sur les innovations liées à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique et les innovations en matière de mobilité. On y parlera également de l’avenir du travail et des modifications induites par deux années de pandémie et du rôle de la technologie dans l’inclusion, notamment chez les jeunes et les femmes. A ce titre, VivaTech lance un programme Girls in Tech, co-organisé avec le collectif WoGiTech, visant à faire découvrir l'univers du numérique à plus de 3 000 collégiennes et lycéennes, avec un parcours thématique dédié à travers l'événementiel et le coaching. L’objectif étant de faire de l’inclusion un état d’esprit.Chaque année, VivaTech braque ses projecteurs sur des technologies à suivre. Cette année on y parlera du Web3, à travers un « Web3 innovation Park » hébergé par Binance qui présentera les startups et innovations les plus avancées des écosystèmes blockchain, crypto et NFT.À noter que « Meta », anciennement Facebook, viendra présenter sa vision du métaverse, avec un ensemble d'innovations qui seront présentées à VivaTech en matière d'IA (Intelligence Artificielle) pour l'avenir du social, du business, du travail et de la créativité.Pour en savoir plus : https://vivatechnology.com