Voi lance une école de conduite digitale pour trottinettes électriques

L’opération de Voi se concrétise par une campagne de sensibilisation intitulée Ride Like Voila (Déplacez-vous comme Voila). Elle met en scène une fée bienveillante et casquée, un thème cher aux entreprises scandinaves, montrant à un homme des cavernes la simplicité de l’utilisation d’une trottinette en toute sécurité et en respectant les autres utilisateurs de l'espace public. Avec les conseils de Voila, notre homme circule dans les rues afin de convertir les utilisateurs les plus imprudents, mais aussi les détracteurs de ce nouveau mode de transport, en adeptes convaincus et responsables.Accompagnant la vidéo, conçue pour être partagée sur téléphones, tablettes et sur les réseaux sociaux, Voi propose également aux conducteurs de trottinettes de compléter en ligne un quiz interactif de conduite (Traffic School), afin de tester leurs connaissances du code de la route dans les différents pays où Voi est présent. Les utilisateurs répondant correctement aux questions se voient offrir des crédits d’utilisation des trottinettes Voi.L’opérateur scandinave qui collabore avec les autorités locales veut s’assurer que ses trottinettes sont utilisées de manière sûre et responsable. Lors de sa première année d’exploitation, en 2018, Voi a lancé plusieurs initiatives notamment dans les zones piétonnes ou à proximité des établissement scolaires où la vitesse est automatiquement réduite à 8 km/h. Voi travaille également sur les zones de stationnement afin de réduire les encombrements et éviter les obstacles notamment pour les personnes à mobilité réduite.Avec pour ambition d’améliorer la sécurité de ses utilisateurs sur tous ses marchés, VOI s’est également fixé pour objectif de procéder à l’analyse systématique des statistiques d’accidents. L’office suédois des Transports a récemment publié un rapport sur le nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques. Afin de contextualiser ces chiffres, Voi a établi un tableau détaillant le nombre d’accidents survenus en Suède, et les utilisations correspondantes de trottinettes électriques VOI.Enfin l’opérateur insiste sur la sécurité, comme le respect de la vitesse, du port du casque et des autres utilisateurs au point d’envisager d’exclure de son application ceux qui ne respecteraient pas ces principes élémentaires qui permettront de mieux faire accepter comme il se doit cet engin de micro-mobilité dans l’espace public.