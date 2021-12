Voyage au cœur du système de santé : un livre témoignage pour tirer les leçons de la crise Covid

« Ce livre rend compte avec justesse et honnêteté des problèmes qu’ont rencontrés les soignants durant la crise Covid »

Les plus vindicatifs affirment que la « crise Covid » est la conséquence des suppressions des lits d’hôpitaux, conduites par les gouvernements successifs des dernières décennies. Certes, l’hôpital pèse lourdement sur les finances de la Sécurité Sociale et ses gestionnaires, comme ceux qui le financent, n’ont de cesse de le rendre plus économe. Ce qui semble logique pour certains, ne l’est pas pour une partie de la population, qui ne souhaite pas être l’otage des politiques en matière de santé, mais avant tout être soigné, quoi qu’il en coute.» affirment les auteurs de Voyage au cœur du système de santé. «».Pour ces derniers, «», en citant Paul Valéry : «».Ce livre en tous points intéressant pour mieux de comprendre ce système de santé à la française qui semble souffrir d’un mal incurable, s’appuie sur les témoignages d’une centaine d’acteurs, infirmières, médecins généralistes, kinésithérapeute, pharmacien, étudiant en médecine, chefs de services, directeurs d’hôpitaux, fonctionnaires d’administration centrale et d’Agences Régionales de Santé (ARS) et même des membres de cabinets ministériels qui l’ont gérée, durant ses vagues successives. Il s’agit très certainement de la recherche la plus aboutie qui ait été menée à ce jour sur la crise Covid.Cette enquête revient sur les grandes questions qui se sont posées et qui se posent certainement encore maintenant : y a-t-il excès de centralisation, les médecins ont-ils repris le pouvoir sur l’hôpital ? Ce livre bouscule les idées reçues.» poursuivent les auteurs. «». C’est ce qu’a montré la gestion de la crise Covid, dans ses réussites comme dans ses problèmes.Pour l’hôpital et le système de santé, dont il est l’épicentre, l’enjeu est crucial : «».Pour Eric Labaye, Président de l’École polytechnique, «Les auteurs ont commencé leur enquête sur la crise pendant la première vague épidémique à un moment où le pic d'hospitalisation était passé mais les hôpitaux restaient encore sous haute tension. Ils ont pu recueillir les témoignages des acteurs de santé au moment le plus fort de la crise et non après les faits afin d’éviter à tout prix les reconstructions à postériori. Au total, 109 entretiens ont été menés en un mois et demi, de fin avril à début juin 2020, puis de fin octobre 2020 à mai 2021, durant les trois premières vagues, dans les régions les plus touchées comme les moins touchées, dans l’hexagone, en Corse et aux Antilles. Avec, toujours, la volonté d'avoir une vue la plus précise des différentes situations de cette crise qui n’est toujours pas terminée.», témoigne une infirmière d’un groupe hospitalier public, Seine Saint-Denis. A lire, pour mieux comprendre où en est notre système hospitalier et quelles leçons il doit tirer de cette crise qui n’est certainement pas la dernière qu’il aura à vivre.» de Hervé Dumez & Étienne MinvielleVersion brochée et version numérique (e-book)246 pages