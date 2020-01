Vu au CES 2020 : OCIGO by Olythe, l’e-ethylotest connecté qui peut sauver des vies

« un éthylotest d’une fiabilité hors norme »

Soufflez dans votre smartphone et vous saurez instantanément votre taux d’alcoolémie en sortie d’une fête ou d’un repas bien arrosé. Pas tout à fait… Le dispositif OGICO développé par la société Olythe, basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), spécialisée dans la spectrométrie, est composé d’un appareil à infrarouge similaire à celui utilisé par les forces de l’ordre, suffisamment fiable et précis. Appairé à un smartphone via Bluetooth, l’appareil permet, par le biais d’une application spécifique, de connaitre instantanément son véritable taux d’alcoolémie ainsi que le temps restant avant de prendre la route en cas de dépassement par rapport au taux réglementaire.Même si la meilleure solution reste de ne pas consommer d’alcool avant de prendre le volant, ce dispositif s’adresse avant tout aux professionnels qui pourront ainsi contrôler plus efficacement leur alcoolémie avant de prendre la route et prendre le temps nécessaire pour se reposer, voire passer le volant si celle-ci s’avère un peu élevée. Mais aussi aux particuliers soucieux de la sécurité sur la route.», explique Guillaume NESA, cofondateur d’Olythe. «».L’appareil qui mesure instantanément la concentration d'alcool dans l’air expiré, permet de s’adapter immédiatement aux normes internationales grâce à son système de géolocalisation intégré. Plus qu’un outil de contrôle, OCIGO est aussi un outil de prévention puisque l’application liée à l’éthylotest est capable de conseiller l’utilisateur pour lui indiquer s’il peut prendre la route et dans combien de temps. Point intéressant, ce nouvel éthylotest est capable de distinguer l’alcool résiduel dans la bouche et celui dans le sang, permettant de le positionner comme «», précise le co-fondateur d’Olythe.La fiabilité de l’appareil lui permet d’offrir de nouvelles fonctionnalités notamment pour les entreprises et plus particulièrement pour les gestionnaires de flottes de véhicules qui peuvent générer de manière aléatoire ou à la demander, des tests auprès de leurs chauffeurs, et recevoir de manière géolocalisée les différents résultats. Une surveillance accrue qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais qui va dans le sens de la sécurité sur la route, d’autant que le gestionnaire de flotte peut s’assurer de l’identité du conducteur qui souffle, grâce à la reconnaissance faciale. Difficile, donc, de tromper la surveillance.Simple, fiable et intelligent, l’appareil qui est vendu 249€ sur la boutique Olythe , est conforme aux normes européennes les plus contraignantes. Il a notamment été testé par le Laboratoire National Français de Métrologie et d’Essais, organisme référent dans la certification des Ethylotests chimiques/électroniques). Conçu pour un confort d’utilisation optimal, cet e-ethylotest est doté d’une batterie rechargeable et réalise au minimum 75 mesures successives.Présent au CES de Las Vegas, l’entreprise française veut s’attaquer au marché nord-américain où le taux d’alcoolémie maximum, le « Blood Alcool Content » est fixé à 0.08% alors qu’il est de 0,05% au Canada. Il en est de même en France, sauf pour les nouveaux conducteurs où la tolérance est fixée à zéro. Par contre aux USA, toute arrestation en état d’ébriété et de plafond dépassé entraine, dans la plupart des cas, le retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 1 an lors d’une première fois, voire plus en cas de récidive.