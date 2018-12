WE Network et la Cité de l’Objet Connecté, premières briques d'un Technocampus à Angers

« Ces offres permettront aux industriels de la Région et de France d’accélérer le Smart World ! »

», déclare Christophe Béchu, Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole dans un communiqué. «». C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées...Pour la Cité de l’Objet Connecté , lancée en grande pompe par le Président Hollande, en juin 2015, c’est une nouvelle qui va lui permettre de s’ancrer un peu plus dans la dynamique futuriste qui s’installe sur le territoire angevin et la Région des Pays de la Loire. Filiale de l’industriel Eolane, celle-ci va donc passer d’un régime juridique privé à celui de « cluster » (réseaux d’entreprises), en rejoignant celui, déjà constitué de We Network , depuis 4 ans.Fonctionnant selon le principe des 450 jeunes pousses qu’elle a accompagné depuis sa création, cette structure va désormais contribuer au renforcement de la transformation digitale et à la compétitivité des entreprises industrielles qui s’opère désormais sur la région des Pays de la Loire. Jetant les bases d’un Technocampus de l’industrie électronique du futur à Angers, cette alliance viendra compléter le réseau des Technocampus développé et porté par la Région des Pays de la Loire, comme l’explique Christelle Morançais, sa Présidente : «».Conçu comme un accélérateur d’innovations, «», appuie la présidente de la Région.Du côté de We Network, l’association professionnelle qui fédère les industriels de l’électronique et des systèmes intelligents sur l’Ouest (Bretagne et Pays de la Loire), on apprécie le choix des élus territoriaux d’aller encore plus loin dans la démarche qu’ils ont initié il y a quatre ans et de faire de l’Ouest l’un des plus grands pôles d’innovation de France, voire plus loin.», souligne Vincent Bedouin, PDG du groupe nantais LACROIX Group et Président de WE Network mais également Vice-président du Comité Stratégique de Filière électronique. «».C’est la complémentarité des savoir-faire et des activités des deux structures, unique au plan national, ainsi que l’assise industrielle du cluster WE Network, qui fédère à l’Ouest le premier écosystème de conception et de production électronique en France qui a conduit à ce projet de rapprochement, lequel sera confirmé dans les prochaines semaines avec l’ensemble des parties prenantes.L’objectif avoué étant de développer de nouveaux usages intelligents et connectés, les équipes de WE Network et de la Cité de l’objet connecté travaillent déjà pour créer les offres issues de leurs expertises réunies. «», affirment les initiateurs de ce rapprochement, lequel apportera autant aux entreprises qu’aux collectivités de l’Ouest.La Région des Pays de la Loire, premier financeur du projet, va ainsi renforcer son soutien à WE Network en soumettant au vote de l’assemblée régionale une enveloppe globale de 835 000€ chaque année, pour la période 2019 – 2021. En confirmant son projet de Technocampus Électronique du Futur, que l’Etat pourrait soutenir dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir elle met ainsi à disposition des entreprises ligériennes l’ensemble des briques technologiques constitutives de l’industrie de demain et concrétise son engagement pour le déploiement de la French Fab sur le territoire régional.De leur côté, les élus d’Angers Loire Métropole ont déjà voté l’accompagnement financier du projet pour un total de 230 000 € par an jusqu’en 2021.Un an après le World Electronics Forum qui a permis de positionner Angers et la Région des Pays de la Loire sur l’échiquier mondial de l’innovation électronique et numérique, ce projet consolide les ambitions de la Région et de ses principales villes en matière d’industrie du futur, l’électronique et les objets connectés.