Walk fait marcher les seniors souffrant de troubles de motricité

De plus en plus de personnes âgées sont touchés par des troubles de motricité d'origine neurologique. C'est le cas des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou un accident vasculaire cérébral (AVC). Grâce à un détecteur embarqué qui déclenche une aide auditive en cas d'anomalie, la startup montpelliéraine Resilient Innovation leur permet désormais de pouvoir prolonger leur autonomie le plus longtemps possible,



Basé sur 30 ans de recherches, Walk (marche) se compose d'un petit boîtier que la personne qui peine à se déplacer, porte à la ceinture. Cet appareil assez simple d'emploi, est doté d'un logiciel capable de détecter les troubles locomoteurs et déclencher une stimulation auditive grâce à une oreillette. Cette stimulation permet à l'usager de synchroniser son pas et de retrouver son équilibre. La Stimulation Rythmique auditive (SRA) se base sur notre faculté naturelle à synchroniser nos mouvements avec un rythme donné. L’émission d’indices sonores à intervalle régulier aide donc à retrouver une marche fluide et harmonieuse.



« Walk est un dispositif intuitif, non invasif, non stigmatisant mais surtout qui ne nécessite aucun effort de concentration de la part de l’utilisateur. Le dispositif améliore le confort de vie des victimes de troubles de la marche d’origine neurologique et vise à aider des personnes sujettes aux chutes », explique Jordan Miron, fondateur de Resilient Innovation.



C'est parce qu'il a vécu l'expérience d'un proche en difficulté après un accident de voiture que Jordan Miron qui travaillait alors dans l'informatique a décidé de se lancer dans ce projet. « J'ai pris conscience de ce qu'était la perte d'autonomie. J'étais très étonné que des solutions n'existent pas ». C'est en consultant la littérature scientifique sur le sujet qu'il a pu concilier, après 4 ans de recherches et développement, données scientifiques et nouvelles technologies.



Le boitier est adapté aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées avec de grands boutons, et une simplicité d’utilisation qui répond à leurs attentes et qui leur permet d’éviter d'éventuelles fausses manipulations. Le dispositif bénéficie d'une garantie de 5 ans.





« Nous attachons beaucoup d'importance aux relations humaines »



Walk a été mis au point en collaboration avec des utilisateurs et amélioré en fonctions de leurs retours. Les premiers usagers se sont montrés très satisfaits des résultats obtenus, ces derniers mettant en avant le fait que Walk leur a permis de retrouver de la confiance en soi et de l'indépendance. Dans un contexte social où l’isolement touche de plus en plus de seniors, le dispositif développé par Resilient Innovation se présente comme une solution très efficace contre ce phénomène.



A ce jour le dispositif développé par Resilient Innovation est le premier dispositif embarqué permettant aux aînés de retrouver leur autonomie. Cette entreprise très innovante a déjà été récompensée par plusieurs prix dont le grand prix national « Pépite », remis il y a deux ans par Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.



Walk est vendu directement aux usagers après une semaine d’essai incluant un suivi personnalisé. Le dispositif rencontre un grand succès en France mais aussi dans plusieurs pays européen ( Belgique, Espagne, Angleterre, Italie ou encore en Lituanie). Avec son appareil, Resilient Innovation vise à réduire les coûts de prise en charge post-chute et, compte tenu de l’intérêt des marchés européens pour ce dispositif, la startup souhaite se développer rapidement à l’étranger. A ce jour plus de 150 personnes ont acquis l'appareil.



Livré en 2 jours, l'appareil est commercialisé au prix de 1780 €, après une période d'essai de 7 jours assistance incluse. « Nous ne vendons pas seulement l’appareil, nous sommes là pour aider les personnes concernées, en leur apportant tous les conseils nécessaires, notamment au niveau du financement. Nous sommes une petite entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire et nous attachons beaucoup d'importance aux relations humaines. Nous pouvons donc les guider et les aider à monter leur dossier de financement », confirme le fondateur de l'entreprise. Les personnes intéressées pour un essai peuvent appeler le 09.77.55.82.02



Pour en savoir plus : https://www.walkmebyresilient.com/