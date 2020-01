WeForge Angers : un tiers-lieu très prisé par les jeunes entrepreneurs

« Ce qui fait le succès de WeForge, c’est la légitimité que lui confère sa communauté »

Six ans déjà que deux jeunes entrepreneurs angevins, Simon GERARD et Julien FOURNIER, ont eu l’idée de s’associer pour installer WeForge, premier «» de startups locales, dans un bâtiment situé sur le plateau piétonnier du cœur de ville d’Angers, à deux pas de l’unique ligne de tramway de la ville. L’endroit a séduit et séduit toujours les jeunes pousses à la recherche d’un espace, privé ou collectif, pour installer leur petite entreprise.Depuis «» comme on les appelle affectueusement dans ce tiers-lieu, doté désormais d’une communauté très dynamique, ont vu poussé un espace voisin, mais qui profite des locaux communs du premier et surtout des relations avec les entreprises installées : le Village By CA, une pépinière d’entreprises initiée par le Crédit Agricole.Aujourd’hui ce lieu très prisé des jeunes entrepreneurs qui trouvent tous les services dont ils ont besoin et peuvent surtout trouver des complémentarités entre-eux, est devenu incontournable au point qu’il va bientôt falloir pousser les murs.», explique Maxime LERAY, le désormais maire de ce village technologique dans la ville. Ces deux écosystèmes sont composés à 50% de jeunes entreprises qui peuvent louer un petit espace, le plus souvent partagé, 40 % de prestataires free-lance et 10% de télétravailleurs qui peuvent bénéficier d’un espace temporaire et surtout d’une connexion très haut débit.», poursuit Maxime LERAY. «».Dès que l’une d’elle quitte les lieux, une autre la remplace, «», poursuit le maire. Et ça n'attend pas. «». Accès différent pour le Village by CA qui accueille des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance et qui peuvent apporter la preuve de leur marché en ayant vendu au moins une fois. «l », appuie Maxime LERAY, lequel insiste sur l’interaction avec les autres occupants du site et les partenaires locaux, tels que la CCI et la Technopole angevine.Maxime LERAY, bombardé maire lors de l’arrivée du Village By CA, il y a deux ans, a trouvé sa voie au milieu de ces jeunes entrepreneurs. Homme à tout faire, cet autodidacte issu de la restauration, s’est d’abord lancé dans la gestion d’un Food Truck installé dans les festivals de musicaux de de la région. Après avoir fait le tour de la question, il débarque en 2015 à WeForge. «», explique-t-il. «». Comme un pied de nez à ceux qui font de longues études commerciales et peinent à trouver un poste à leur mesure. «».Et le maire, comme d’autres connaissent leur commune, a appris à se tisser un fort tissu relationnel avec toutes les entreprises installées sur le site, devenant l’incontournable des lieux, que ce soit pour trouver un espace, changer une ampoule ou faire la loi quand des jeunes un peu bruyants investissent le hall d’entrée un jour de pluie. «», analyse Maxime. «».Très prisé, le repaire des forgerons est victime de son succès. «», conclut le maire. Des démarches sont en cours pour trouver d’autres locaux, soit dans le bâtiment actuel, soit à proximité.A noter que le. Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 2 février pour remettre leur candidature. Pour plus d’information : maxime.leray@levillagebyca.com