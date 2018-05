WinACTIV ouvre une fenêtre virtuelle dans les locaux aveugles

Le concept est pour le moins original mais peut résoudre les difficultés rencontrées par les concepteurs d'immeubles de bureaux dont certains locaux sont privés de vue vers l'extérieur. S'il est vrai que les salariés doivent avoir les yeux rivés sur leur bureau plutôt que sur la fenêtre, une espace professionnel avec vue, c'est tout même plus confortable. Encore plus lorsque l'on souffre de claustrophobie.



Désormais, grâce à l'entreprise aixoise Wintual, chacun peut disposer d'une fenêtre virtuelle avec vue sur la rue, l'espace vert voisin, la montagne ou une plage paradisiaque. Baptisé WinACTIV cette innovation est composé d'un écran et d'un cadre de fenêtre, qui diffuse une vue extérieure filmée en direct grâce à une caméra et une technologie qui adapte la vue à la position du spectateur. La caméra calcule la position des yeux de l'observateur 25 fois par seconde permettant de faire bouger la vue selon ses déplacements comme s'il était devant une vraie fenêtre.



« WinACTIV a été créée pour répondre aux problématiques des espaces clos et améliorer le quotidien des occupants », explique Jean-Loup Barrere, fondateur de WINTUAL. « Beaucoup de pièces aveugles, tels les bureaux et salles de réunion provoque un sentiment d'oppression. Avec notre technologie le travail des salariés s'en trouve amélioré, leur productivité et leur motivation augmentent. En plus nous faisons voyager nos utilisateurs au quotidien ».