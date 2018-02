Zenaïde, une application pour les personnes atteintes d'un maladie neurodégénérative

Les chiffres sont alarmants : en France plus de 1 200 000 personnes sont touchées par une maladie dégénérative, dont 800 000 pour la seule maladie d'Alzheimer. Les maladies dégénératives désignent l'ensemble des pathologies qui évoluent progressivement vers un développement des déficiences et des atteintes sur le patient. La dégradation d'une ou de plusieurs parties de l'organisme, le plus souvent du cerveau et ses différents composants, rend la maladie dégénérative particulièrement lourde à supporter par le patient et qui conduit vers un handicap nécessitant une prise en charge importante partagée avec un.e aidant.e, personnel soignant et proches. Une situation souvent difficile à vivre pour ces derniers.



Parmi les maladies dégénératives les plus fréquentes : la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées, la maladie de Parkinson ( + de 150 000 personnes), la sclérose latérale amyotrophique ou sclérose en plaque. ( + de 85 000 personnes).



Pour faciliter cette prise en charge des ces personnes dépendantes, la société DCO Media+, spécialisée dans ce domaine, se lance dans le développement de Zénaïde une application destinée aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Cette application utilisable sur smartphone, tablette tactile et montre connectée est dotée d'un forum, d'un centre d'appel et d'une webradio. Pour Olivier Dez, l’initiateur du projet il s'agit avant tout « d'une une assistante personnelle digitale destinée à l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et à leurs aidants. Une application qui permet de gérer l'urgent et le quotidien, à laquelle ils peuvent se référer en permanence pour apporter un soutien ».