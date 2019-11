3eme édition du Challenge de l’écoconception numérique

Pour la troisième année consécutive, l’ESAIP, École d’ingénieurs basée à St Barthélemy d’Anjou (Maine-et-Loire), organisait, en partenariat avec l’AGIT (AllianceGreen IT), le challenge international Design4Green, dans le cadre de la Connected Week. Ce challenge original qui mobilise pendant 48h, des étudiants des écoles supérieures d’Angers, mais pas seulement, permet aux participants de plancher sur des solutions numériques économe en énergie, pendant et après leur réalisation.



Cette année encore, le Design4Green organisé par l’ESAIP a mis en compétition 63 équipes d’étudiants, dans quatre pays, pour éco-concevoir une version simplifiée de l’analyse électrique des ménages, un des outils du carnet numérique du logement. Des entreprises partenaires participent également à ce challenge.



« L’enjeu du Challenge est de fournir une solution à la fois élégante, performante et surtout énergétiquement économe », expliquent les organisateurs. L’objectif est surtout de faire prendre conscience aux futurs ingénieurs, de la problématique des réseaux informatiques et des objets connectés, souvent gros consommateurs d’énergie. Apprendre à développer des applications qui sollicitent moins les calculateurs et donc consomment moins, c’est l’enjeu de ce challenge. Les équipes qui travaillent jour et nuit pendant ce challenge sont jugés autant sur la qualité et l’architecture du codage que sur l’énergie consommée pour le mettre en œuvre et l’utiliser.



« Après 48h riches en émotions, en pizzas, cafés, bonbons et autres stimulants, un jury de 7 experts internationaux, a départagé les 63 équipes travaillant en simultané dans 4 pays », poursuivent les organisateurs.



Le premier prix « étudiants », un séjour d’une semaine à Québec, a été attribué à une équipe de Polytech Angers, une école d’ingénieurs de l’Université d’Angers. Le premier prix spécial entreprise, d’une valeur de 1000 € a été attribué à la société Keleo solutions de Toulouse. Les prix suivants, également d’une valeur de 1000 € ont été attribués à une équipe de l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (ESEO) et une équipe de l’ESAIP.



Lors de cette remise de prix, 20 entreprises du Grand Ouest ont par ailleurs signé la Charte du Numérique Responsable.





La Rédaction