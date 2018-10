Angers, la métamorphose sur France 3 Pays de la Loire

Christophe Béchu , DVD, maire d’Angers, candidat à sa réélection en 2020,

Christian Pihet , géographe et enseignant à l'université d'Angers,

Eric Grelier, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine et Loire.

Des chantiers de grande ampleur qui changent le visage de la ville, des projets immobiliers, une nouvelle patinoire, un centre des congrès totalement rénové, la restauration des quais de la Maine, la couverture des voies sur berge et deux nouvelles lignes de tramway… Angers se métamorphose et la ville attire de plus en plus, notamment les étudiants, mais aussi les entreprises. Un centre d’appel et une entreprise de sécurité vont bientôt s’installer et créer plus de 600 emplois.Alors, pourquoi la ville d'Angers est-elle si prisée ?Pour en débattre, Christine Vilvoisin reçoit dans Dimanche en politique :Angers, la métamorphose : un débat à suivre dans Dimanche en politique, le 14 octobre à 11h30 sur France 3 Pays de la Loire et ensuite, à tout moment, en replay, sur le site pdl.france3.fr Communiqué France 3 Pays de la Loire