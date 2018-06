Angers : la seconde Connected Week aura lieu en novembre prochain

a été officiellement présentée hier par les maire d’Angers et président de la métropole angevine, Christophe Béchu, le Président de la CCI de Maine-et-Loire, Eric Grelier et le Président de l’Université d’Angers, Christian Roblédo.Suivant le chemin tracé l’an dernier, la Connected Week qui associera les entreprises, les commerçants, les étudiants, les chercheurs et le grand public, permettra au grandes entreprises et aux startups du territoire de montrer leur savoir-faire en matière d’électronique et d’Internet des objets.On y parlera bien sûr d’IoT (Internet des objets) et en particulier de Santé Connectée, d’Agriculture connectés, de commerce connectée, d’ingéniérie, mais aussi d’Intelligence Artificielle, de gestion et d’ouverture des données (Big Data), de l’industrie du futur de l’éco-conception logicielle, de la technologie appliquée à la viniculture (Wine Tech), et bien d’autres choses à l’heure du monde intelligent (Smart World).l’an dernier Eric Grelier, le président de la CCI de Maine-et-Loire, Eric Grelier, annonçait que «». Ce sera chose faite en novembre prochain.Pour en savoir plus : www.angers-connectezvous.fr