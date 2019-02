Des algorithmes et de l’IA pour obtenir les résultats du Grand Débat (Libération)

Quelques cerveaux humains et beaucoup d’intelligence artificielle vont se pencher sur les résultats du «grand débat national». A un mois de la clôture de cette consultation voulue par le chef de l’Etat, on recensait vendredi 900 000 contributions individuelles déposées sur le site internet du grand débat. C’est l’institut de sondage OpinionWay qui assurera le traitement de ces interventions en ligne, a annoncé cette semaine le gouvernement. Une mission forcément délicate, l’impartialité du débat ayant été plusieurs fois questionnée depuis son lancement, et ses résultats devant orienter les «décisions fortes» promises par Emmanuel Macron. Directeur du département opinion et politique d’OpinionWay, Frédéric Micheau détaille la méthodologie adoptée pour analyser les contributions.