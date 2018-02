France urbaine mobilise les collectivités pour l'agriculture urbaine et l'alimentation

France urbaine a lancé une grande démarche auprès des collectivités intitulée « Villes, agriculture et alimentation : expériences françaises ». L'objectif est de valoriser et partager les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'alimentation sur les territoires français et d'engager des réflexions sur le futur de l'alimentation et l'agriculture urbaine.



Une publication sous forme de fiches (en français et en anglais) a été réalisée en partenariat avec la Caisse des dépôts, le réseau Vivapolis, la Délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales (DACET) du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE).



Les stratégies alimentaires territoriales mises en avant dans la publication « Villes, agriculture et alimentation » montrent que les collectivités ont largement commencé à prendre conscience des défis auxquelles elles sont confrontées et de la manière dont une stratégie alimentaire appropriée peut contribuer à y répondre.



France urbaine a réuni le 26 janvier dernier l'ensemble des acteurs engagés dans cette démarche, et plus largement les membres de France urbaine qui ont tous souhaité poursuivre ce travail de réflexion commun au sein d'une nouvelle instance.



Ce projet suivra quatre pistes de travail correspondant aux missions historiques de France urbaine:



1.la défense des intérêts des collectivités dans le cadre de l'élaboration des normes nationales en construisant et développant un portage politique efficace ;

2.la mise en place un cadre d'échanges et de bonnes pratiques sur des sujets identifiés collectivement : espaces tests agricoles, création de lien entre l'urbain et le rural, les agriculteurs et les consommateurs, les agriculteurs et les collectivités, création de liens gagnant / gagnant entre les bassins de consommations et les bassins de production, protection des ressources en eau, gestion, raréfaction et l'optimisation du foncier, la restauration collective, la relation des territoires aux acteurs de la grande distribution, ... ;

3.la valorisation des actions des collectivités urbaines à l'international, en s'appuyant sur le soutien du MEAE et du réseau Vivapolis ;

4.La construction d'un plaidoyer, en lien avec Régions de France, en faveur des territoires sur la scène internationale, pour la reterritorialisation et la réorganisation des systèmes alimentaires.



Le concept d'Alliance des territoires, porté par France urbaine apparaît comme une étape clé de la transition vers un modèle alimentaire et agricole plus durable. Il fera l'objet d'une attention particulière dans la poursuite des travaux de l'association avec ses membres. Cela se traduira notamment par un renforcement des relations de travail avec Régions de France.



Les Journées Nationales de France urbaine, qui se dérouleront à Dijon les 5 et 6 avril 2018 seront une prochaine étape dans ce projet avec notamment un atelier dédié à la thématique « Alimentation et agriculture ».

