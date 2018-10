Selon la direction de l’école, «».L'Esaip Ecole d'Ingénieurs La Salle, qui fête cette année ses 30 ans, maintient ses projets de développement avec l'ouverture d'une nouvelle filière numérique afin de former des experts en cybersécurité et IoE. «», souligne l’établissement.Forte de son expérience pédagogique à travers le parcours Ingénieur du numérique et sa spécialisation de fin de cursus en Cybersécurité ( Labélisée SecNumEdu par l'ANSSI - réf : 17-031 ), de sa recherche notamment à travers la Chaire Cybersécurité & IoT, et de ses réflexions dans ces domaines, l’Esaip a pu s’entourer de partenaires clés comme EC-Council (*) et Vector France afin de garantir la pérennité de ses activités plus particulièrement dans le domaine de la Cyber-Attaque et de la Cybercriminalité.D'autre part, l'Esaip collabore depuis 2011 avec l' ITII des Pays de la Loire sur la filière Ingénieur Sécurité et Prévention des risques en apprentissage et par la voie de la formation continue. Cette expérience de 8 promotions d'apprentis-ingénieurs a permis de former plus de 200 apprentis et stagiaires.Partenaire d’EC-COUNCIL l'Essaie est habilitée depuis 5 ans à délivrer les formations certifiantes en Ethical Hacking (CEH), Forensic (CHFI), Tests d’intrusions (ECSA) et Secure Programming (ECSP).