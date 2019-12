», peut-on lire sur le communiqué .Prévu initialement à la mi-décembre, ce rendez-vous créé en 2009 par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et France urbaine, avec pour mission d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes fondées sur le partage, l’intelligence collective, la proximité de l’usager, est donc reporté aux 12 et 13 février prochains.Pour cette 16ème édition du Forum, le Réseau des Interconnectés proposait de partager sa vision pour mobiliser le numérique au service de la ville de demain avec les élus et dirigeants des collectivités de France et les candidats à la veille des élections municipales et métropolitaines en 2020.A travers des conférences et des ateliers, le Réseau des Interconnectés s’engage et propose aux élus, aux instances stratégiques nationales, aux représentants de l’État et des collectivités de s’engager aussi pour co-construire des cités et des territoires équitables plus efficients, plus innovants, plus durables, plus dynamiques, plus attractifs, plus participatifs... Ce n’est donc que partie remise.Pour en savoir plus : www.interconnectes.com