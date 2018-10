• Les entrepreneurs, inventeurs : les services et produits les plus enclins à révolutionner notre quotidien pour exposer dans une zone immersive de près de 1000 m2.

• Les penseurs, philosophes, sociologues, chercheurs... c’est à dire les théoriciens les plus engagés et inspirants auront l’opportunité de partager leur vision sur scène le 31 janvier prochain, devant près de 7 000 personnes.

. Après avoir notamment reçu Julian Assange, Robin Hanson, Fleur Pellerin, Jérôme Delafosse ou encore Audrey Pulvar en 2018 pour imaginer la « Cité du Futur », cette prochaine édition proposera une fois encore une expérience unique et prospective : «». Les artisans et penseurs du monde de demain sont invités à postuler pour participer à cet événement unique en son genre, avant le 30 novembre prochain.Autour des thématiques du Travail, de la Consommation, et du Bien-être, la Maddy Keynote proposera à ses 7 000 visiteurs une zone immersive et futuriste dee près de 1000 m2, des dizaines de keynotes, discussions et débats inédits et inspirants, mais également de nombreux workshops.», explique Hugues Deschaux, directeur de la Maddy Keynote. «».Dès aujourd’hui, toutes celles et ceux qui le souhaitent sont invités à postuler sur le site de la Maddy Keynote, et plus particulièrement :Toutes les candidatures seront examinées par les organisateurs du 10 octobre au 30 novembre prochain !Pour postuler, c’est ICI Et pour en savoir plus sur la Maddy Keynote : www.maddykeynote.com