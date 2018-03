La commune nouvelle de Vire Normandie se lance dans l'autopartage avec Clem'

8 véhicules électriques dont 4 sans permis sont mis à disposition des habitants, via la plateforme Clem', à des tarifs préférentiels pour favoriser l'accès à une mobilité écologique à moindre coût et récréer du lien social au sein du territoire.Reconnue par le ministère de l'environnement comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), la commune nouvelle de Vire Normandie (Calvados) a inauguré le 20 février dernier son service d'autopartage de véhicules électriques, baptisé Ecomobil. La ville a bénéficié d'une subvention du ministère pour offrir une solution écologique pratique, favorisant l'accès à la mobilité à moindre coût pour tous et recréer du lien social. Pour opérer ce service, elle a fait appel à Clem', opérateur spécialiste de la mobilité en territoire rural et peri-urbain.Quatre Renault Zoé et 4 véhicules sans permis sont réservables depuis la plateforme opérée par Clem' . Pour réserver un véhicule, il suffit de se créer un compte nominatif, opter pour l'option communauté Vire Normandie (pour les personnes qui détiennent un permis) ou communauté Vire Normandie sans permis. Il est possible de réserver un véhicule selon les créneaux disponibles ; un code permettra d'ouvrir la boîte à clés située à proximité du véhicule.Les tarifs vont de 4,50€ la demi-journée à 9 euros la journée pour un véhicule avec permis et sont divisés par deux pour les véhicules sans permis (accessibles dès 16 ans si obtention du brevet de sécurité routière). Les véhicules sont disponibles en libre-serve 7j/7 de 5h30 à 21h30.», commente Bruno Flinois, Président de Clem'.Fondée en 2010 par des experts des nouvelles technologies et de l'environnement, Clem' compte une trentaine de collaborateurs et propose des solutions d'autopartage électrique aux entreprises, acteurs de l'habitat et collectivités auxquelles se sont agrégés le partage de trajets et la réservation de charge.