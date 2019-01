La participation citoyenne via smartphone lancée avec « Brussels By Us »

Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application "Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.